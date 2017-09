Im ehemaligen Birkwitzer Ratssaal werden jetzt Muskeln geknetet Heike Petters und Sylvio Berra haben im alten Gemeindeamt in Birkwitz-Pratzschwitz eine Physiotherapie eröffnet – und sich einen Traum erfüllt.

Sylvio Berra (l.) und Heike Petters sitzen im Gymnastikraum ihrer neuen Physiotherapie. © Norbert Millauer

Einst traf hier der Rat wichtige Entscheidungen für den Ort, nach der Flut 2002 campierten vorübergehend wohnungslos gewordene Menschen in den zum Notquartier hergerichteten Räumen – und nun werden an diesem Ort allerlei Wehwehchen therapiert: Heike Petters und Silvio Berra, die beide gleich nebenan wohnen, haben jetzt im alten Birkwitzer Gemeindeamt eine neue Physiotherapie-Praxis eröffnet. Damit ist das Haus nun voll belegt. Im Erdgeschoss gibt es noch einen Kosmetiksalon, im Obergeschoss sind schon seit Langem Wohnungen eingerichtet.

Im Gemeindesaal, einst ein großer Raum, ließen Petters und Berra Zwischenwände einziehen, die Räume richteten sie anschließend selbst vor. Nur das über 100 Jahre alte Parkett erinnert jetzt noch an die frühere Amtsstube, die neuen Mieter haben es unter dem alten Teppich entdeckt und wieder aufarbeiten lassen.

Mit der neuen Praxis haben sich Petters und Berra, die auch privat ein Paar sind, einen langgehegten Wunsch erfüllt. „Es war schon lange unser Traum, uns selbstständig zu machen“, sagt Heike Petters. Eher zufällig entdeckten beide, dass die Räume im alten Gemeindeamt zu vermieten waren und schlugen zu. Denn das Angebot kam ihnen gleich in zweierlei Hinsicht gelegen: Die Räume sind nicht weit von ihrem Zuhause in Pratzschwitz entfernt, zudem gab es bislang in dem Bereich von Pillnitz über Söbrigen und Birkwitz-Pratzschwitz bis Pirna-Copitz keine Physiotherapie-Praxis.

Ihre neue Arbeitsstätte betreiben sie zu zweit, erweitern wollen sie sich nicht. „Es soll alles mit Absicht recht klein und gemütlich sein, damit sich die Patienten hier wohlfühlen“, sagt Berra. Berufserfahrung haben Petters, Jahrgang 1978, und Berra, Jahrgang 1972, schon vor dem Schritt in die Selbstständigkeit reichlich gesammelt: Sie arbeitete 18 Jahre lang als Physiotherapeutin am Sebnitzer Krankenhaus, er mehrere Jahre in einem großen Reha-Zentrum an der Dresdner Uniklinik.

Und Sylvio Berra, unter anderem spezialisiert auf Sport-Physiotherapie, kommt noch etwas anderes zugute: Er war selbst jahrelang aktiver Fußballer und kennt sich aus mit Sportverletzungen. Von 1992 bis 1995 kickte er für den VfL Pirna-Copitz, danach eine Saison lang in der Regionalliga für den Verein „Bischofswerda FV 08“. 1997 kehrte er zunächst als Spieler zum Vfl zurück und übernahm dann von 2010 bis 2013 verschiedene Trainerämter im Nachwuchs- und Männerbereich.

zur Startseite