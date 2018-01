Im Dunkeln Mehrere Dörfer im Raum Riesa hatten eine Nacht lang keinen Strom. Ein Erfahrungsbericht.

Kein Strom, kein elektrisches Licht: 42 000 Kunden im Versorgungsgebiet der Enso waren am Donnerstag zeitweise ohne Strom. Die Familie von SZ-Redakteur Christoph Scharf war auch betroffen. Lesen lässt es sich zum Glück auch mit einer Petroleumlaterne.

Glück im Unglück – bei diesem Vorfall wurde niemand verletzt. Nun geht es in der Region für zahllose Grundstücksbesitzer ans Aufräumen.

Dieser Strommast am Elbradweg in Bobersen wurde Donnerstag geknickt. Die Anwohner hofften noch Freitagvormittag darauf, dass wieder Strom kommt.

So wie dieses Trampolin in Bobersen hat „Friederike“ viele umgeworfen. Ein Exemplar wurde vom Dorf über das Feld fast einen Kilometer weit geweht.

Die Petroleumlampe – ein echter Lichtblick. Monatelang stand sie im Keller und setzte Staub an. Jetzt ist sie frisch befüllt und spendet so viel Licht, dass es sich sogar lesen lässt. Radio, Fernsehen, Computer fallen an diesem Donnerstagabend nämlich aus: Seit nachmittags halb fünf ist im Dorf der Strom weg. Betroffen ist eine ganze Reihe von Dörfern an der Elbe: Während in Bobersen immerhin noch die Straßenlaternen und einige Fenster leuchten, sind Gohlis, Zschepa, Lorenzkirch, Kreinitz, Jacobsthal nahezu komplett finster, seitdem Orkan Friederike durchzog.

Auf dem abendlichen Heimweg per Fahrrad heben sich die schwarzen Umrisse der Häuser kaum vom finsteren Himmel ab. Von der anderen Elbseite her sind die Lichter von Riesa zu sehen. Rechtselbisch aber leuchten nur noch die roten Positionslaternen der Windräder, die seit dem Nachmittag stillstehen. Einzelne Autoscheinwerfer tasten sich durch die Dunkelheit. Ob auch Monteure der Enso dabei sind? Der Versorger teilt mit, dass alle verfügbaren Kräfte im Einsatz sind, um die gemeldeten Störungen zu beheben. Im Finstern seien allerdings aus Sicherheitsgründen keine Reparaturen möglich. Ab dem Morgengrauen mache man weiter. – Immerhin: Mein Fahrradlicht leuchtet auf dem Weg aus Riesa zuverlässig den Elbradweg aus. Auf der Brücke über die Elbe geben die letzten Ausläufer des Sturms tückischen Rückenwind. Ein Verkehrsschild hat es abgerissen, es liegt unter der Leitplanke. In Bobersen ist es etwas heller – die Laternen auf der Lindenallee leuchten. Dann sperren mehrere Reihen Flatterband die Straße ab: Der Sturm hat in einem Vorgarten einen Nadelbaum umgeworfen. Der traf eine Freileitung. Die Leitung hielt zwar, knickte aber den nächsten hölzernen Leitungsmast ab. Daneben schwankt ein weiterer Baumwipfel bedrohlich. Nur schnell weiter.

Am Ortsausgang liegt ein kleiner Baum quer über den Radweg. Rasch das Rad angepackt und rübergehoben. Im Dunkeln ist nur schemenhaft zu erkennen, dass die Elbe hohe Wellen schlägt. Der Sturm heult in den Ohren. Vor Gohlis heißt es Schieben – Radfahren ist bei dem Wind nicht mehr möglich, jetzt fällt selbst jeder Schritt schwer. In Gohlis leuchten einzelne Fenster im warmen Licht. Dahinter sind mehrarmige Kerzenleuchter zu erkennen, drehende Pyramiden, Teelichter. Es wirkt gemütlich – wäre da nicht der Mann, der in seinem Wohnzimmer Anorak und Pudelmütze trägt: Ohne Strom fallen die Heizungsanlagen aus. Wie mag es zu Hause bei der Familie aussehen?

Nur weiter. In Zschepa und Lorenzkirch bietet sich dasselbe Bild. Nur einzelne Fenster sind schwach erleuchtet. Ansonsten ist die rechte Elbseite stockfinster. In Strehla gegenüber dagegen brennen die Laternen an der Bundesstraße. Im Seniorenheim ist gar jedes Fenster erleuchtet. Jetzt nur nicht neidisch werden. Während manches Dorf ganz vom Netz abgetrennt ist, sind es anderswo nur einzelne Häuser oder Straßenzüge. Das wird Enso-Sprecherin Claudia Kuba am Freitag sagen. Bis zu 42 000 Kunden – also Haushalte oder Gewerbebetriebe – sind im Enso-Versorgungsgebiet am Donnerstag zeitweise ohne Strom. Ein Schwerpunkt liegt im Kreis Meißen. Ich bin mittlerweile zu Hause und schnappe mir eine bereitliegende LED-Taschenlampe. Sie erhellt den Fahrradkeller so stark, dass ich beim Verlassen instinktiv den Lichtschalter betätige. Vergeblich. Der Flur dagegen wird von Teelichtern schemenhaft erhellt.

Die Kinder schlafen bereits dick zugedeckt im Kinderzimmer: Die Heizung ist schnell kalt geworden, nachdem nachmittags der Strom ausfiel. Warmwasser gibt es auch nicht mehr. Ein kurzer Griff zum Wasserkocher: Fehlanzeige. Ein Nachbar schreibt eine SMS: Das Handy geht noch. Aber der Akku steht nur noch bei 40 Prozent. Zur Not lässt er sich mit dem Adapter im Auto aufladen. Einen echten Trost gibt es im Wohnzimmer: Dort lodert das Eichenholz im Kamin. Wie mag es bei Außentemperaturen von knapp über null denen gehen, die nicht mit Holz oder Kohle heizen können?

Wir holen im Kerzenlicht den Campingkocher aus dem Schrank und stellen ihn auf den Wohnzimmertisch. Ein heißer Glühwein wäre jetzt das Richtige. Die Flamme zischt, schneller als gedacht wird der Topf heiß. Da plötzlich – es ist 20.23 Uhr – geht nach drei Stunden das Licht wieder an. Offenbar waren die Enso-Techniker mit Umschaltungsmaßnahmen erfolgreich. Denn die Reparaturen an beschädigten Leitungen gehen erst am Morgen weiter.

Freitag früh gegen sieben sind laut Enso noch 9 000 Kunden ohne Strom. Im Raum Riesa sind etwa Teile Jacobsthals und Bobersens noch dabei. Selbst bis mittags müssen sich 3 000 Kunden gedulden. „Die Wucht des Sturms war höher als bei Herwart“, sagt Claudia Kuba. Tief Friederike habe nicht den einen, großen Schaden am Leitungsnetz verursacht, sondern zahllose punktuelle Havarien. Manche Überlandleitungen seien mehrfach kaputt, sodass viele Schadstellen erst am Freitag bemerkt werden. Zudem verlegen zahlreiche umgestürzte Bäume den Elektrikern den Weg. Laut Statistik hat ein Enso-Kunde im Jahr nur 14 Minuten Stromausfall – wesentlich weniger als noch 2007. Höhere Gewalt sei in der Statistik aber nicht erfasst, sagt die Sprecherin. Wir werden unsere Petroleumlampe weiter gut pflegen.

