Im Duett mit der Lehrerin Seit 22 Jahren pflegt die Oberschule in Pulsnitz eine Weihnachtstradition. Und die Chorleiterin erfüllte sich einen Wunsch.

Chorleiterin Angela Kitzing (2.v.l.) im Duett mit Schüler Nils Oswald und begleitet vom Pop-Chor. Das Duett der beiden gehörte in diesem Jahr zum Weihnachtsprogramm der Pulsnitzer Oberschule im Schützenhaus. © Jonny Linke

Pulsnitz. Vor 22 Jahren entstand eine Tradition an der Ernst-Rietschel Oberschule Pulsnitz, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. So gestalten an den letzten Tagen des Jahres rund 30 Schüler unterschiedlicher Klassenstufen ein aufwendiges Showprogramm. Dazu trägt der Chor mit Weihnachtsliedern, wie zum Beispiel „Last Christmas“, „Feliz Navidad“ und „Wünsche zur Weihnachtszeit“, bei. Dazu die Schauspielgruppe der Oberschule, die ihr Können zeigt. Und auch in diesem Jahr schafften es die Akteure wieder, die Besucher im Schützenhaus zu verzaubern.

„Wir wollen mit unserem Programm das stressige Jahr 2017 ausklingen lassen und die Schüler, Eltern und Großeltern, die ja vorwiegend zu unseren Veranstaltungen kommen, auf die schöne, besinnliche Zeit einstimmen“, erklärte Chorleiterin Angela Kitzing. Und dafür hatte sie schon seit ein paar Jahren so einen Wunsch, verrät die Chorleiterin: „Wir hatten die letzten Jahre immer nur Mädchen, die die unterschiedlichen Musikstücke aufführten. Doch eine männliche Stimme hat leider immer gefehlt“, so die Chorleiterin.

Genau da kam in diesem Jahr Nils Oswald ins Spiel. Sonst ist der Zehntklässler mit seinem Team für die Technik, also Ton, Licht zum Beispiel, zuständig. „Er macht das mit seinem Team schon jahrelang sehr gut. Sogar mit eigenem Equipment hilft er der Schule aus. Doch er verlässt im nächsten Jahr mit dem Schulabschluss die Schule“, erklärt die Musiklehrerin. Da auch Nils in seiner Freizeit die Musik mag, fasste er sich ans Herz und sagte Angela Kitzing zu. „Es ist unser letztes Weihnachtsprogramm gewesen und als Dank an Frau Kitzing für all die Jahre mit einem tollen Unterricht und im Chor habe ich diesmal im Duett mitgesungen“, erzählt Nils Oswald.

Mehrmals stand der Schüler im Duett mit seiner Lehrerin auf der Bühne. Begleitet wurden die beiden dabei vom Pop-Chor der Oberschule. „Mir hat dieser Auftritt sehr viel Spaß bereitet. Es hat sich alles super angehört. Die Zeit, welche ich die letzten Jahre mit dem Chor hatte, werde ich schon sehr vermissen“,fügt der junge Schüler an. Auch dem, zahlreich erschienenem Publikum gefiel der Auftritt aller jungen Künstler an diesem Abend sehr.

Zu dem gehörte Jana Ude: „Mir gefällt das abwechslungsreiche Programm schon seit Jahren. Es ist besinnlich, humorvoll und authentisch. Es macht einfach Spaß, allen Beteiligten zuzuschauen“, schwärmte die 49-Jährige. Sie war zusammen mit ihrer Tochter bei der ersten Vorstellung im Schützenhaus und von der besinnlichen Stimmung begeistert. „Auch deswegen kommen viele ehemalige Schüler zu unserer Weihnachtsshow und genießen die Zeit. Es ist immer eine Art Klassentreffen, wo man später miteinander redet und erfährt, was die Schüler so ein, zwei Jahre nach dem Schulabschluss machen“ erzählt die Chorleiterin stolz.

Und wenn ehemalige Schüler, freiwillig zu solch einem Anlass kommen, zeigt das selbstverständlich, dass in der Schule sehr vieles richtig gemacht wurde. Und das griff auch die Schauspielgruppe auf. Denn sie befasste sich mit dem Thema der modernen Technik und dem Weihnachtsmann. Bestimmt können mit innovativen Erfindungen viele Dinge einfacher bewältigt werden – auch zum Beispiel in der Kommunikation. Doch nichts geht über gute Traditionen. Also gerade in der Weihnachtszeit: Technik ausschalten und sich mit den Liebsten persönlich treffen. So wie in der Oberschule in Pulsnitz, seit 22 Jahren.

