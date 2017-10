Im Dschungel der Wahrheiten Bei einem Missbrauchs-Prozess greift das Amtsgericht Bautzen auf eine Methode zurück, die für Kontroversen sorgt: einen Lügendetektor.

Am Dienstag stand der 44-jährige Jens M. vor dem Amtsgericht Bautzen. Er streitet den Vorwurf des Missbrauchs ab. © Jens Kaczmarek Am Dienstag stand der 44-jährige Jens M. vor dem Amtsgericht Bautzen. Er streitet den Vorwurf des Missbrauchs ab.

Ein Lügendetektor soll helfen.

Gibt es Wahrheit? Zumindest nicht die eine, sagen viele. Mühsam kämpfen Gerichte sich durch eine Vielzahl von Prozesstagen und Zeugen, Gutachten und Beweismitteln, ehe sie zu einem Urteil kommen. Im Bautzener Amtsgericht lief es am Dienstag anders. Es ging um Missbrauch. Konkret: Ein Bautzner soll im November 2013 der Stieftochter seines in der Schweiz lebenden Bruders zwischen die entblößten Beine gefasst haben, die damals Neunjährige gedrängt haben, ihn zu berühren.

Der eigentliche Protagonist im Prozess ist nicht der Angeklagte Jens M. Es ist ein silberner Koffer, den eine kleine, grauhaarige Frau hereinträgt. Die Gerichtspsychologin Gisela Klein öffnet ihr glänzendes Gepäck. Braune Drehknöpfe kommen zum Vorschein, daneben feine, gebogene Nadeln, die von den Knöpfen auf ein Blatt Papier führen. Es ist ein Lügendetektor, im Fachjargon Polygraf genannt. Während der Befragung misst der Polygraf Indikatoren wie Blutdruck, Puls oder Atmung. Gutachter lesen aus den auf Papier entstehenden Zacken die Reaktionen des Befragten ab.

Die Schnittstelle zwischen körperlicher und psychischer Verfassung. Die Theorie: Wer die Wahrheit sagt, bleibt entspannt, wer lügt, der strengt sich an. Kritiker urteilen das Gerät als unzuverlässig ab, hätten doch auch andere Faktoren als Unwahrheiten Einfluss auf die gemessenen Parameter. Dirk Hertle sieht das anders. Schon 2013 machte der Bautzener Richter mit dem Einsatz des Detektors Schlagzeilen. Damals ging es um einen Vergewaltigungsfall.

Test freiwillig absolviert

„Ich freue mich, dass wir uns wieder sehen“, sagt Richter Hertle zur Polygrafen-Expertin Gisela Klein. Als einstige Assistentin lernte sie bei dem Gerichtspsychologen Udo Undeutsch, der sich als Vorkämpfer des Lügendetektors bis zu seinem Tode für die Verwendung der Detektoren in Strafprozessen einsetzte. Der angeklagte Bautzner unterzog sich dem Test freiwillig, um die Wahrhaftigkeit seiner Aussage zu untermauern. Um 9.03 Uhr beginnt der Prozess in Saal 128. Drei Jahre, elf Monate und drei Tage, nachdem es passiert sein soll. Es, der Missbrauch. Als „Chance, meine Unschuld zu beweisen“, sieht Jens M. das Gerät. „Hatten Sie Angst?“, fragt Hertle. Der Angeklagte zögerlich: „Man kennt ja Geschichten von Amerika, wo etwas Falsches rauskommt.“ Hertle kontert prompt: „Aber nur aus Krimis!“ Kein Zweifel, dass Hertle keinen Zweifel am Polygrafen hegt.

Das Ergebnis wird er erst später verraten, Andeutungen kann er sich nicht verkneifen, kommentiert Aussagen geladener Zeugen mehrmals mit den Worten „ich weiß noch mehr dazu, das kann ich Ihnen aber erst später sagen.“ Jens M., heute 44 Jahre alt, bestreitet den Vorwurf. Das Verhältnis zu seinem Bruder sei sehr gut gewesen, gemeinsame Konzerte und regelmäßige Besuche in der Schweiz der damalige Usus. „Bis ich etwas gemacht habe, das man unter Brüdern nicht macht. Ich habe ihn mit seiner Lebensgefährtin hintergangen. Nicht körperlich, aber per SMS.“

Affäre per SMS

Lebensgefährtin Nicole L. hätte ihn wegen der Beziehungsprobleme zum Bruder angeschrieben. „Eines Abends sind die Worte ins sexuelle abgerutscht.“ Rund ein halbes Jahr lang habe die Affäre per SMS gedauert, dann kamen die Beschuldigungen der kleinen Lena* auf. Die heute 14-Jährige wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt, ihre Mutter nicht. Die Affäre gibt sie nur spärlich zu. Im Februar 2014 habe ihre Tochter vom Missbrauch erzählt. Den Kontakt zur Familie brach die Mutter zwar ab, Anzeige bei der Polizei wurde aber erst im August erstattet. Nicht von ihr, sondern vom Bruder des Angeklagten, der inzwischen von der Affäre wusste. Trotz Ladung erschien er nicht vor Gericht. Sie hätten binnen drei Wochen keinen Hunde-Sitter finden können, entschuldigt Nicole L. Das anfängliche Wohlwollen des Richters schwindet. Zu viele Widersprüche in den Worten L.s. „Ich stecke einen Mann nicht mir nichts, dir nichts in den Bau“, ruft Hertle durch den Saal. Dann noch die Aussagen von den Eltern des Angeklagten. „Ich habe mir den falschen Bruder ausgesucht“, will die Mutter des Angeklagten aus dem Mund von Nicole L. gehört haben, versehentlich. Ihr Sohn habe die Affäre beendet, um seinen Bruder nicht weiter zu verletzen. Weinend beklagt sie die zerbrochene Familie. Auch der Vater hält die Geschichte seines angeklagten Sohns für wahr. „Ich glaube, dass da ein ganz linkes Ding abgelaufen ist. Verschmähte Liebe zwischen Nicole und Jens.“ Das Geflecht der Aussagen vor Gericht, ein Dschungel der Wahrheiten. Wer hat Recht? Was ist gerecht? Kein Missbrauch darf ungehört bleiben. Aber auch kein Unschuldiger hinter Gittern landen. Hertle unterbricht den Prozess. Am 26. Oktober soll es weitergehen. Mit dem Bruder. Und dem Detektor. „Kommen Sie wieder“, fordert er. „Wir wollen die Rechtswissenschaft voranbringen. Das ist von bundesweiter Bedeutung.“

Vorwegnehmen dürfe er nichts, bevor die Beweisaufnahme nicht geschlossen ist. Und doch, erneut kann er sich eine Bemerkung nicht verkneifen. Zitiert ein Urteil des Oberlandesgericht Dresdens aus dem Jahr 2013: „Die Untersuchung mit Polygrafen ist in Sorge- und Unterhaltsverfahren ein zulässiges Mittel – um einen Unschuldigen zu entlasten.“

