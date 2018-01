Im Dschungel der Lausitzhalle

Panther Baghira und Bär Balu versprechen, immer auf Mogli aufzupassen und ihn die Gesetze des Dschungels zu lehren. Komplikationen bleiben da nicht aus.Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Hoyerswerda. Eine Million Zuschauer hat das Bochumer Theater „Liberi“ mit seinen Familienmusicals bislang begeistert. In Hoyerswerda sind am Sonntagnachmittag gut 800 Besucher hinzugekommen: die zweistündige Aufführung von Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ war ausverkauft. Wer glaubt, die Geschichte um Mogli und seine tierischen Freunde sei auserzählt und von Disney hinreichend auf die Leinwand gebracht worden – „Liberi“ gewann der Urwaldgeschichte völlig neue Facetten ab. Liberi-Autor und Regisseur Helge Fedder schickte Mogli zu griffig-mitreißenden Melodien der Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker mitten hinein in gefährliche Abenteuer mit Schlange Kaa und Rock’n’Roll-Königstiger Shir Khan. Aber natürlich gibt es ein Happy End! (JJ)

P.S.: Wer das „Dschungelbuch“ in der „Liberi“-Fassung noch einmal sehen möchte oder es in Hoyerswerda verpasst hat und eine kleine Reise nicht scheut: Am 10. Februar, einem Sonnabend, gastieren die Bochumer ab 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) in der Riesaer Stadthalle „stern“ an der Großenhainer Straße 43.

