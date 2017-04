Im Dialog mit Stanislaw Tillich Die Sächsische Staatskanzlei lädt zu einem Gespräch mit Sachsens CDU-Ministerpräsidenten nach Döbeln ein. Anmeldung ist wichtig.

Kommt am 5. Mai nach Döbeln: Der CDU-Ministerpräsident von Sachsen Stanislaw Tillich (links) während einer Diskussion im Plenarsaal im Sächsischen Landtag in Dresden. © dpa

Die Sächsische Staatskanzlei lädt für Freitag, 5. Mai, zu einem Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) nach Döbeln ins Volkshaus ein. Beginn ist um 18 Uhr. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Nur 150 Personen dürfen mit dem Politiker über die Themen Bildung/Ausbildung, Sicherheit, medizinische Versorgung sowie Wirtschaftsförderung und Mittelstand diskutieren. Darauf hatten sich im Vorfeld zufällig ausgewählte Frauen und Männer aus der Region geeinigt. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist im Internet unter www.dialog.sachsen.de sowie http://lsnq.de/dl möglich. Wer keinen Zugriff auf das Internet hat, der kann sich auch per Post an die Sächsische Staatskanzlei wenden. Die Anschrift lautet: Sächsische Staatskanzlei, Stichwort „Bürgerdialog“, 01095 Dresden. Gehen mehr als 150 Anmeldungen ein, wird über die Teilnahme per Los entschieden. (DA/mf)

