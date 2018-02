Im Dialog mit dem Muskauer Park

Das Schloss spiegelt sich bei sonnigem Wetter im zugefrorenen Teich im Fürst-Pückler-Park. Hier und im angrenzenden Kavalierhaus und im historischen Park wird die neue Ausstellung gezeigt. Foto: Monika Skolimowska/dpa © ZB

Unter dem Titel „Beyond the River – Künstlerinnen im Dialog mit dem Muskauer Park“ steht eine Ausstellung des Albertinums, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, in Kooperation mit der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“, die am Samstag, den 3. März, um 14 Uhr im Neuen Schloss in Bad Muskau eröffnet wird.

Fünf zeitgenössische Künstlerinnen nähern sich mit ortsspezifischen, installativen Werken der deutsch-polnischen Grenzregion um Bad Muskau an, insbesondere dem als Unesco-Weltkulturerbe geschützten Fürst-Pückler-Park. Ewa Axelrad (*1984), Maria Loboda (*1979), Agnieszka Polska (*1986), Katarzyna Przezwanska (*1984) und Iza Tarasewicz (*1981) folgten der Einladung des Albertinums, sich mit dem historischen Ort und seiner vielschichtigen Geschichte seit der Blütezeit des Landschaftsparks um 1850 auseinanderzusetzen.

Die Künstlerinnen greifen die Neiße in ihrer Doppeldeutigkeit – als natürliches und gleichzeitig kultiviertes Stilmittel in der Landschaftskomposition und seit 1945 als deutsch-polnische Staatsgrenze – auf und lassen den Fluss zum Bindeglied zwischen Raum und Zeit werden. Diesseits, jenseits und beiderseits des Flusses entspinnen sich die Zusammenhänge und Anekdoten des Muskauer Kosmos. In ihren teils einer Öffentlichkeit bekannten, teils neu produzierten Werken erweitern die Künstlerinnen die Erzählungen dieses Ortsensembles um ein zeitgenössisches Kapitel.

Die sechs Installationen und eine Videoarbeit nehmen die Ausstellungsräume des Neuen Schlosses ein, drängen in das angrenzende Kavalierhaus und den historischen Park. Die Werke eröffnen somit einen lebendigen Dialog zwischen innen und außen, zwischen Geschichte und Gegenwart und über Landesgrenzen hinweg.

Die Frage nach der Bedeutung von Grenzen im Zeitalter eines sich wandelnden Europas wird auf vielerlei Ebenen berührt. Ähnlich wie die Grenze beim Spaziergang durch den Muskauer Park vollkommen unbemerkt überschritten wird, agieren auch die Künstlerinnen, die alle in Polen geboren sind, in ihrer Arbeitspraxis und ihrem künstlerischen Ansatz fernab nationaler Zuordnungen. (red/hl)

Ausstellung: Bad Muskau, Neues Schloss, Kavalierhaus und Park, 4. März bis 31. Mai 2018.

Öffnungszeiten: 4. März bis 29. März, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 16 Uhr, ab 30. März täglich von 10 bis 18 Uhr, 4 Euro, ermäßigt 2 Euro.

