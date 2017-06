Aus dem Gerichtssaal Im Clinch mit der Grundschule Wegen eines angeblichen Hausverbots gegen die Eltern haben sie ihren Sohn nicht mehr zum Unterricht geschickt. Dafür gab es nun ein Bußgeld.

© Archivbild/F. Schröder

Der Vater eines Grundschülers sollte wegen Verstoßes gegen das Schulgesetz 175 Euro zahlen. Er hatte im Herbst 2016 seinen Sohn 27 Tage nicht in die Schule geschickt. Dagegen legte der 47-Jährige Einspruch ein. Am Freitag berichtete der Angeschuldigte im Amtsgericht Dresden, dass es in der Grundschule wiederholt Ärger gegeben habe. So sei sein Sohn (10) von einer Lehrerin im Mädchen-WC eingeschlossen und ihm sei auch das Mittagessen verweigert worden. Als die Eltern diese Dinge gegenüber der Schule kritisierten, hätten sie ein Hausverbot erteilt bekommen, sagte der Mann. Zum Anlass für die Schulprobleme seines Sohnes, sagte er nichts. Der Junge habe „aus den gleichen Gründen“ schon eine andere Grundschule verlassen müssen. Als Eltern hätten sie ihren Sohn bewusst nicht mehr zur Schule geschickt, „weil wir keine Chance hatten, das Kind adäquat betreuen zu können“, so der Vater.

Richter Jochen Meißner entgegnete, das Hausverbot habe nicht der Mutter gegolten, und Probleme mit der Schule könnten auch schriftlich geklärt werden. Weil dieser Clinch jedoch nichts am Verstoß gegen die Schulpflicht ändert, zog der Mann seinen Einspruch zurück. Kommende Woche hat auch seine Frau einen Gerichtstermin – in derselben Sache. (SZ/lex)

zur Startseite