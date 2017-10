Im Chrysler in den Siebten Himmel Die Freitaler Hochzeitsmesse gehört zu den kleinen feinen Schaufenstern der Branche im Dresdner Umland. Auf Schloss Burgk zeigten die Aussteller am Sonntag, wie Träume wahr werden können.

Großer Wagen für den großen Tag: Zur Burgker Hochzeitsmesse parkte dieser neun Meter lange Chrysler vom Stretch Limousinenservice Dresden im Schlosshof. Brautleute in spe durften Probe sitzen. Hier allerdings sind es die Brautmodenmodels Claudia Bachmann und Torsten Kühne, die für einen Augenblick den Luxus genießen. © Andreas Weihs

Den Antrag hat sie zwar noch nicht gekriegt, aber die Hochzeit ist schon perfekt, „jedenfalls im Kopf“, sagt Franziska Seumenicht. Wie könnte es anders sein? Hochzeit machen ist Franziska Seumenichts Leidenschaft. Vor sieben Jahren hat sich die 31-jährige studierte Kulturmanagerin aus Freital als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht. Seither steuerte sie mehr als 60 Paare stilsicher in den Ehehafen. Sie weiß, dass die Fragezeichen bei den Heiratswilligen groß sind: Wo wird gefeiert? Was soll man anziehen? Wie sehen die Ringe aus? Wer hält den großen Tag im Bild fest? Mit der Freitaler Hochzeitsmesse will Franziska Seumenicht den angehenden Brautpaaren einen Wegweiser bieten. Am Sonntag fand das Event zum siebten Mal statt. Rund dreißig Aussteller präsentierten in den Räumen von Schloss Burgk ihre Angebote, vom Brautkleid bis zum Feuerwerk, von der Etagentorte bis zum Bankkredit. Die Ansprüche an die Feier steigen, und damit auch die Kosten. Im Schnitt werden um die 15 000 Euro ausgegeben, sagt Hochzeitsplanerin Seumenicht. Sie ist sicher, dass der aktuelle Heiratsboom anhält und hofft, auch bald ihr erstes gleichgeschlechtliches Paar betreuen zu dürfen. (SZ/jös)

zur Startseite