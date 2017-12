Pirnaer Adventskalender Im Canalettohaus hat er nie gewohnt Wie lebten die Pirnaer zu Canalettos Zeiten? Türchen 23: der Maler Canaletto.

Auf seiner um 1753 entstandenen Ansicht des Pirnaer Marktplatzes setzte Canaletto das Haus Am Markt 7 prominent ins Blickfeld.

Pirna. In Pirna kennt jeder das Haus am Markt 7, in dem der städtische Touristservice residiert, nur als Canalettohaus. Nun mag mancher vermuten, dass der berühmte königlich-kurfürstliche Hofmaler hier Quartier nahm, als er ab 1753 elf Ansichten der Stadt malte. Er wird das Haus aber wahrscheinlich nie betreten haben. Es gehörte damals einem Seifensieder, der für den Künstler kein Umgang gewesen sein dürfte. Die Bezeichnung Canalettohaus wird daher rühren, dass der Maler es auf seiner bekanntesten Ansicht der Stadt, der Vedute „Der Marktplatz zu Pirna“, sehr prominent ins Blickfeld rückte.

Noch heute prägt der Giebel des um 1520 gebauten Hauses nahezu unverändert das Marktbild, allerdings sieht die Fassade frischer aus als auf dem Gemälde von 1753. Sie hatte wohl zu Canalettos Zeit lange keinen frischen Anstrich mehr bekommen.

Canaletto wird am 30. Januar 1721 als Bernardo Bellotto in Venedig geboren. Sein Onkel ist der berühmte Maler Giovanni Antonio Canal. Mit ihm geht er auf Studienreisen und signiert schon frühe Werke mit dem Künstlernamen Canaletto, den er Zeit seines Lebens bevorzugt und den übrigens auch der Onkel trägt. Im Sommer 1747 folgt Canaletto dem Ruf König Augusts III. an den Dresdner Hof. Die erste Vedute, die er hier malt, zeigt eine Ansicht der sächsischen Residenzstadt und gefällt dem König so gut, dass er Canaletto zum Hofmaler ernennt. Er erhält mit 1 750 Talern das höchste bis dato am Dresdner Hof gezahlte Jahresgehalt für diese Stellung. Zum Vergleich: Ein Schulmeister verdient damals etwa 80 bis 200 Taler im Jahr.

Nachdem er mehrere Ansichten von Dresden gemalt hat, wählt Canaletto 1753 Pirna als Motiv – auf eigenes Bestreben hin, aber mit Unterstützung des Fürsten. Der lässt am 26. April ein Dekret ausfertigen, das den Pirnaer Amtmann Crusius und „sämtliche Gerichtsobrigkeiten“ auffordert, den Maler zu unterstützen.

Warum Canaletto ausgerechnet Pirna wählte und nicht wesentlich bedeutendere Städte wie Leipzig, Freiberg, Görlitz, Meißen oder Bautzen, ist nicht eindeutig geklärt. Kunsthistoriker gehen davon aus, dass ästhetische Gesichtspunkte, vor allem die Verbindung von Stadt und Landschaft, den Ausschlag gaben.

Der Siebenjährige Krieg setzt der künstlerischen Tätigkeit Canalettos am Dresdner Hof ein Ende. Zuvor nimmt er noch den Auftrag an, Ansichten der Landesfestung Königstein zu fertigen. Wegen seiner Flucht nach Warschau kann der König diese Bilder aber 1756 nicht mehr abnehmen. Canaletto verkauft sie an Kunstliebhaber. Der Maler geht Ende 1758 nach Wien, wo er im Auftrag von Kaiserin Maria Theresia arbeitet. Erst 1762 kehrt Canaletto wieder nach Dresden zurück. Die Preußen hatten im Krieg die Stadt beschossen und dabei auch das Haus mit seinem Atelier zerstört. Canaletto selbst schätzt seinen dadurch entstandenen Verlust auf 50 000 Taler. Er kommt in finanzielle Schwierigkeiten. An der neu gegründeten Kunstakademie will man ihn nicht so richtig haben, der Hof sichert ihm aber eine Lehrerstelle.

Canaletto reist 1767 nach Warschau, wo er ein großzügiges Angebot des polnischen Königs Stanislaw August bekommt und Hofmaler wird. Am 17. November 1780 stirbt Canaletto in Warschau.

Die Adventskalender-Serie über Pirna zur Canalettozeit hätte nicht ohne die akribische Arbeit und die Publikationen Pirnaer Historiker und Heimatforscher entstehen können, die den Beiträgen als Grundlage dienten. Besonderer Dank gilt dem Leiter des Stadtmuseums Pirna, René Misterek, dem Bauhistoriker Albrecht Sturm, dem Leiter der Gedenkstätte Pirna Sonnenstein, Boris Böhm, dem Heimatforscher Rainer Rippich und dem Pirnaer Nachtwächter Wolfgang Bieberstein.

