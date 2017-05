Im Bann der Windgiganten Einen Besucheransturm erlebt der Tag der offenen Tür im Windpark zwar nicht. Neuigkeiten für die Standortgemeinden gibt es aber.

Familie Strohmer (kl. Foto) schaute sich daher im Turmfuß um.

Österreichisch, sächsisch, Deutsch mit neuseeländischem Englisch-Einschlag: Im Windpark Streumen-Glaubitz waren am Sonnabend viele Dialekte zu hören. Die international agierende Windkraft-Firma W.E.B. hatte zur Eröffnung ihrer vier neuen Anlagen eingeladen und viele Mitarbeiter mitgebracht. Unter ihnen der gebürtige Neuseeländer Grant Thomson. Unter seiner Leitung waren im vergangenen Jahr acht alte Windkraft-Anlagen der Marke Vestas im Windpark abmontiert und durch vier moderne Anlagen vom gleichen Hersteller ersetzt worden. Die Neulinge warten mit bemerkenswerten Kenndaten auf: In jedem Fundament stecken 71 Tonnen Stahl und 670 Kubikmeter Beton – gut 85 Betonwagen voll, 137 Meter Nebenhöhe, 126 Meter Rotordurchmesser.

Besucher wie Familie Strohmer oder Familie Vogel aus Streumen waren am Sonnabend gekommen, um mal zur Windrad-Gondel hinauffahren zu können. Doch die Betreiber mussten die Gäste enttäuschen: Der Aufstieg blieb verwehrt – aus Sicherheitsgründen. Was blieb, war der Blick hinauf in den Turm und auf die Messanlagen im Turmfuß.

Die zeigen genau, was sich in luftiger Höhe abspielt. Etwa, wie viel Wind gerade weht. Drei Meter pro Sekunde müssen es mindestens sein, damit überhaupt Strom produziert wird. Voll ausgelastet werde die Anlage bei 10 bis 12 Metern pro Sekunde. Wehen die Böen stärker als hundert Stundenkilometer, schaltet sich die Anlage ab, so Mathias Dangl, Österreicher und Chef des Deutschland-Ablegers von W.E.B.

Mehrere Tausend Geldgeber

Bei gutem Wind soll jede der vier neuen Maschinen die zehnfache Menge an Strom im Vergleich zu ihren Vorgängern produzieren. Nämlich bis zu zehn Millionen Kilowattstunden jährlich pro Anlage. Genug für etwa 2 500 Haushalte, geht man von einem durchschnittlichen Verbrauch von 4 000 Kilowattstunden im Jahr aus.

W.E.B. sei 1994 als Bürger-Energie-Unternehmen gestartet, so Technik-Vorstand Frank Dumeier. Stand heute zähle das Unternehmen 5 700 Investoren, eine Beteiligung sei nach wie vor über Aktien oder Anleihen möglich. Die Firma mit Stammsitz in Österreich und Auslands-Ablegern unter anderem in Deutschland mischt seit der Jahrtausendwende auch im Windpark Streumen-Glaubitz mit, wo sie nun acht der insgesamt 17 Anlagen besitzt und betreibt. Den Bau ihrer vier jüngsten Anlagen hat W.E.B. sich nach eigenen Angaben rund 18 Millionen Euro kosten lassen. Zwanzig Jahre sollen die Riesen der Marke Vestas nun mindestens laufen.

So lange haben die Vorgänger-Anlagen nicht durchgehalten. Für sie war schon nach anderthalb Jahrzehnten Schluss. Verschrottet wurden sie aber nicht, laut W.E.B. drehen sie sich jetzt in Osteuropa weiter.

Nach dem Bau der vier neuen Anlagen ist für W.E.B. die Arbeit direkt im Windpark Streumen-Glaubitz aber vorerst abgeschlossen, die Anlagen werden von der österreichischen Leitstelle ferngesteuert. Nur noch Service-Techniker kommen jetzt für Kontrollen und Reparaturen vor Ort.

Trotz Bratwurst-Imbiss der Glaubitzer Feuerwehr, Eiswagen, großem Bierzelt und vielen auskunftsbereiten Windkraft-Experten: Bis Sonnabendmittag kamen nur wenige Besucher zum Tag der offenen Tür in den Windpark. Auch aus Kreisen der Veranstalter war zu hören, sie hätten sich eine größere Resonanz gewünscht. Vielleicht lag es am Aprilwetter, vielleicht am abgelegenen Veranstaltungsort.

Bei W.E.B. will man künftig stärker um die Akzeptanz vor Ort buhlen: Vorstands Frank Dumeier kündigte an, es werde derzeit an einer Möglichkeit gearbeitet, mit der Verbraucher in den Standortgemeinden des Windparks zu günstigen Preisen Grünstrom beziehen können. Noch in diesem Jahr soll es so weit sein.

