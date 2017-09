Im Bann der Baugerüste In der Niederoderwitzer Kirche lädt die Kirchgemeinde zu Baustellenführungen ein – und zu einmaligen Gelegenheiten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Allein in der Niederoderwitzer Kirche, die sonst bis zu 2 000 Menschen Platz bietet. Viel Platz blieb den Teilnehmern bei der jüngsten Baustellenführung wegen der derzeit laufenden Sanierungsarbeiten nicht. Dafür gab es seltene Einblicke. © Matthias Weber Allein in der Niederoderwitzer Kirche, die sonst bis zu 2 000 Menschen Platz bietet. Viel Platz blieb den Teilnehmern bei der jüngsten Baustellenführung wegen der derzeit laufenden Sanierungsarbeiten nicht. Dafür gab es seltene Einblicke.

Ein einmaliges Erlebnis: Zur Baustellenführung gab es auch die Möglichkeit, unter der Gewölbedecke des Kirchenschiffs entlang zu spazieren.

Anderswo wird dafür Geld verlangt. Das wissen die sieben Oderwitzer. Darum bedanken sie sich an diesem Abend auch ganz besonders herzlich beim Oderwitzer Pfarrer Gregor Reichenbach. „Das hat uns sehr gut gefallen“, sagen die Besucher – und meinen damit nicht nur die vielen Fragen, die ihnen der Pfarrer zur derzeit laufenden Innensanierung der Niederoderwitzer Kirche beantwortet hat, sondern vor allem die vielen ungewohnten Ein- und Ausblicke, die sie während der Baustellenführung erleben konnten.

Zum dritten Mal hat die Kirchgemeinde Oderwitz-Mittelherwigsdorf jetzt zu einer Baustellenführung in die Niederoderwitzer Kirche eingeladen. Und schon der erste Eindruck dieser Führung ist überwältigend: Fast das gesamte Kirchenschiff, dort, wo es Platz für etwa 2 000 Menschen gibt, ist mit Baugerüsten bis fast unter die Gewölbedecke zugestellt. Gregor Reichenbach erinnert sich noch gut an den Aufbau der Stahlgerippe links und rechts des Hauptganges in der Kirche im Frühjahr dieses Jahres. „Zumeist haben das nur drei Gerüstbauer erledigt. Und erst für die Rüstungen in mehreren Metern Höhe haben sie einen kleinen Kran zu Hilfe genommen“, erzählt der Pfarrer zur Baustellenführung. Nun stehen Gerüste mit einem Gesamtgewicht von knapp 60 Tonnen in der Kirche und geben Restauratoren, Malern, Maurern, Elektrikern und Tischlern die Möglichkeit, auch entfernteste Winkel zu erreichen.

Auch die Teilnehmer der Baustellenführung haben dank der Sanierung die einmalige Chance, in solche entfernten Winkel der Kirche zu gelangen. Pfarrer Gregor Reichenbach führt sie bereitwillig dorthin, bekommt selbst auf die Frage, ob die Besucher auch auf den Turm wollen, ein überzeugtes „Natürlich“ zur Antwort. Bevor es aber ganz nach oben, zu Dachboden, Turmglocken und Turmuhr geht, können die Besucher dicht unter der Gewölbedecke des Niederoderwitzer Kirchenschiffs entlangspazieren – vorbei an den Aufhängungen, an denen die großen Kronleuchter des Kirchenraumes befestigt sind. Ein unwirkliches Gefühl: Man meint, durch einen gewöhnlichen Gewölberaum zu gehen und ist doch ganz oben im Kirchenschiff. Ebenso beeindruckend ist es, dem Pfarrer über alte Holztreppen und Leitern bis in den Turm der Niederoderwitzer Kirche zu folgen, um von dort oben einen fantastischen Rundblick auf das Dorf und die Umgebung zu genießen. „Hier oben war ich zum letzten mal als kleines Kind“, erinnert sich eine alte Oderwitzerin. Schnell kommen die Teilnehmer der Baustellenführung mit Gregor Reichenbach ins Gespräch, erzählen dem Pfarrer, wie einst schwere Steine, die über dem Gewölbe auf dem Dachboden gelagert waren, nach unten befördert wurden oder wie es war, als vermeintliche Kirchendiebe für Aufregung in der Nachbarschaft sorgten. Am Ende stellten sich die Diebe als Servicetechniker der Mobilfunkanlage heraus, die im Kirchturm ihren Platz hat. Da hatte die Polizei schon die gesamte Umgebung der Kirche unter ihrer Kontrolle. Gregor Reichenbach hört interessiert zu und kann natürlich seinerseits viele interessante Details aus der fast 300-jährigen Kirchengeschichte erzählen.

Nach eineinhalb Stunden stehen die Besucher wieder im Eingangsbereich der Kirche – und sind zufrieden. Pfarrer Gregor Reichenbach sagt noch, dass für eine Bauwoche vom 16. bis zum 20. Oktober Helfer gesucht werden. „Neben einer Grundreinigung der Kirche müssen Emporen, Bänke und Altar im Besonderen gereinigt werden. Interessenten sind herzlich willkommen.“

Nächste Baustellenführung in der Kirche Niederoderwitz am 28. September, Treff ist 18 Uhr in der Kirche

Spendenaktion „500 x 200 Euro“ für die Sanierung der Kirche; Kontoinhaber: Kirchenbezirk Bautzen – Kassenverwaltung; IBAN: DE09 3506 0190 1681 2090 81

Verwendung: RT – 3213 – Kirche Niederoderwitz

