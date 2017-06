Im Ballhaus wird renoviert

Handwerker agieren in diesem Sommer im Konzert- und Ballhaus in Hochkirch. Im großen Saal wird die Dielung rund um die mittlere Parkettfläche abgeschliffen und neu versiegelt. Es sei gar nicht so leicht gewesen, einen Zeitraum dafür zu finden, sagt Bürgermeister Norbert Wolf (CDU). Denn der Saal sei mit Feiern und Veranstaltungen gut ausgelastet.

Außerdem soll im Bereich der früheren Gaststätte der hintere Raum renoviert werden. Der vordere Gastraum war bereits voriges Jahr gemalert und mit einer Schallschutzdecke versehen worden. Seit die letzten Pächter vor drei Jahren aufgaben, gibt es im Ballhaus keine Gaststätte mehr. Stattdessen nutzt die Gemeinde die Räume zum Beispiel für Ratssitzungen und vermietet sie ebenfalls für Feiern. (SZ/MSM)

