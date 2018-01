Im Bad gibt’s was zu klären Das Buschmühlenbad bekommt mehr Platz fürs Abwasser. Und der Imbiss ist neu ausgeschrieben.

Winterstimmung an der Buschmühle: Die Ruhe täuscht. Der Naturbadverein arbeitet an den Vorbereitungen für die neue Saison. © Matthias Schumann

Hauswalde. An einen Ausflug ins Freibad denken derzeit bestimmt nur passionierte Winterschwimmer. Aber das stimmt nicht ganz. Der Verein Naturbad Buschmühle steckt mitten in der Vorbereitung für die kommende Saison ab Mitte Mai. Bis dahin sollen einige wichtige Aufgaben erledigt sein: Vor dem Start ins zweite Jahr mit dem Naturbadverein als neuem Hausherrn. Der hatte im Vorjahr das Bad von der Kommune übernommen und damit gerettet. Die Gemeinde wollte das Bad in Hauswalde aus Spargründen nicht mehr weiterführen.

Größtes Vorhaben sei die Klärgrube, sagt Sven Heinrich, der Vorsitzende des Naturbadvereins. Die ist abflusslos und muss dringend vergrößert werden. Von sechs auf 16 Kubikmeter soll aufgestockt werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Duschen wieder in Betrieb genommen werden können. Dort soll das Wasser – ebenfalls zum Saisonbeginn – wieder fließen. Die Brausen mussten trocken bleiben, nachdem Mitte des Jahrzehnts neue EU-Regelungen in Kraft getreten waren und das Bad auf eine abflusslose Grube umgestellt wurde. Die war schlicht zu klein, um auch noch das Duschwasser fassen zu können. Mit der Stadt sei das Vorhaben schon besprochen und ein Sponsor gefunden worden.

Verein wächst und wächst

Die Klärgrube ist nicht die einzige Baustelle des Vereins in diesem Jahr. Der hat inzwischen 115 Mitglieder. Und wächst in den Wintermonaten weiter, wenn auch etwas verhaltener als in der Hochsaison. Erst in der Vorwoche habe sich ein mit 87 Jahren noch rüstiger Senior aus Rammenau gemeldet. Er wolle Mitglied werden und auch gleich den Enkeln eine Mitgliedschaft schenken. Für sie und die Urenkel möchte er etwas tun, damit das Bad erhalten bleibt, berichtet Sven Heinrich: „Das sind solche schönen Momente, von denen die Ehrenamtlichen zehren“, sagt der Vereinschef.

Derzeit ist der Verein auch dabei, die Einstiegsleitern an der Ufermauer zu erneuern. Eine habe schon kurz vor dem Saisonende gesperrt werden müssen. Sowohl das Metall als auch die Fundamente seien marode. Die neuen Leitern werden aus Edelstahl sein und dementsprechend langlebig. Eine weitere Baustelle sind die Spinde oder besser die nicht vorhandenen Spinde. Weil dem so ist, plant der Verein fürs Erste, zwischen 10 und 20 Stück anzuschaffen und den Bedarf zu testen.

Erneut Schwimmkurse geplant

Es soll auch ein Angebot an Dauergäste sein, die gegen einen kleinen Obolus ein solches Schränkchen gleich für die ganze Saison mieten können, um bestimmte Utensilien einzulagern. Zwischen 5 000 und 8 000 Euro will der Verein in diesem Jahr investieren. Finanziert werden die Vorhaben über Sponsoring bzw. Spenden, über den Badeintritt und Mitgliedsbeiträge. Welche Vorhaben den Vereinsmitgliedern wichtig sind, darüber haben sie noch im Vorjahr abgestimmt. Auf jeden Fall soll es nicht für Kassenpersonal verwendet werden, waren sich die Mitglieder einig. Den Job wollen sie weiterhin ehrenamtlich stemmen.

Es wird in der kommenden Saison auch wieder Schwimmkurse geben. Diesmal allerdings zweiwöchig. Das ist eine Erfahrung aus dem Vorjahr. Damit noch genug Puffer vorhanden ist, falls Regentage das Programm durcheinanderwirbeln.

Bewerbung für Imbiss bis Ende Februar

Neu ausgeschrieben hat der Verein jetzt auch den Pachtvertrag für den Imbiss. Dafür gebe es mehrere Gründe, erklärt der Vorsitzende des Badvereins. Der hatte über die Verträge mit der Stadt zur Badübernahme auch den Pachtvertrag mit der Kommune zum Imbiss mit übernommen. Den wolle man jetzt neu fassen und das mit einer Ausschreibung verbinden. Das habe der Verein auch dem bisherigen Betreiber mitgeteilt und den Vertrag gekündigt.

Die Vereinsspitze räumt zudem ein, dass es auch Unstimmigkeiten mit dem bisherigen Betreiber gegeben habe. Dabei ist es wohl auch um die Absicherung der Öffnungszeiten gegangen. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass der alte auch wieder der neue Betreiber wird, falls er sich bewerbe. Der Verein werde sich die Interessenten anschauen. Die gebe es durchaus. Bis zum 28. Februar läuft die Bewerbungsfrist beim Naturbadverein. Fest steht für den Vorsitzenden, auf einen Imbiss werden die Gäste nicht verzichten müssen.

Das waren im Vorjahr trotz des ziemlich durchwachsenen Sommers immerhin 9 000. Vielleicht schaut die Sonne ja in diesem Jahr öfter raus. Der Verein hofft gleich zum Start auf knackiges Sommerwetter. Dann soll in der kommenden Freibadsaison das Badfest steigen. Bei der Vereinspremiere im Vorjahr Anfang September hatte es nicht so mit der Sonne geklappt. Trotz des schlechten Wetters bei 10/11°C seien aber am Festsamstag rund 500 Leute ins Bad gekommen. Diesmal geht es gleich vom 1. bis 3. Juni so richtig in die Vollen.

