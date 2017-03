Im Auftrag für Flüchtlinge Bund und Land wenden viel Geld für die Betreuung von Asylsuchenden auf. Bleibt davon auch in Niesky etwas hängen?

Beim Tag der offenen Tür noch vor der Eröffnung des Asylbewerberheimes in der Nieskyer Klenkestraße haben sich viele vor Ort ein Bild der Ausstattung gemacht. Auch die Mitarbeiter von Elektro Müller aus See hatten damals alle Hände voll zu tun. © André Schulze

Niesky. Als im Juli 2015 Besucher die ehemalige Kfz-Zulassungsstelle in der Nieskyer Klenkestraße besichtigen, da ist die Firma Elektro Müller aus See mit den Arbeiten noch gar nicht richtig fertig. Alles muss damals sehr schnell gehen. Denn das ehemalige Verwaltungsgebäude ist innerhalb kürzester Zeit in ein Asylbewerberheim mit neuen Duschen verwandelt worden. Der Betrieb aus See mit seinem Dutzend Mitarbeitern half im Sommer 2015 dabei, alles schnell und gut umzusetzen. Mehrere Hundert Kunden hat das Unternehmen in Niesky und Umgebung. Auch die Elektrik der Feriengesellschaft in Kollm, die zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt worden ist, betreut Elektro Müller.

Doch nicht nur der Handwerksbetrieb aus See hat in der Vergangenheit wirtschaftlich von der hohen Zahl Flüchtlinge profitiert. Auch dem Nieskyer Möbelwerk haben die Asylbewerber bereits zu einem Auftrag verholfen. Denn wenn man solche Betriebe vor der Haustür hat, muss man Schränke, Tische und Stühle für angemietete Flüchtlingswohnungen nicht bei Handelsketten kaufen – das ist das Credo von Sven Mimus, dem Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz GmbH. Das Unternehmen des Landkreises Görlitz übernahm für diesen den Auftrag, eine zweckmäßige Ausstattung zu organisieren.

Den Zuschlag erhielten die Nieskyer, die diese Bedürfnisse schneller und leichter abdecken konnten als der Büromöbelhersteller Oka aus Neugersdorf im Oberland. Eine niedrige sechsstellige Summe sei dafür vom Kreis ausgegeben worden, betone Mimus und erklärt: „Wenn wir die Chance haben, die Aufträge hier in der Region zu vergeben, tun wir das auch.“ Gleich mehrere Elektriker aus dem Kreis hätten 2015 und 2016 davon profitiert, dass in Flüchtlingswohnungen Arbeit angefallen ist.

Dass Taxiunternehmen Flüchtlinge zu wichtigen Behördenterminen oder zu neuen Unterkünften fahren, kommt seit einigen Monaten hingegen seltener vor. „Im Jahr 2015 bis Anfang 2016 kamen vom Landkreis immer wieder Aufträge rein“, bestätigt Ines Bär von der Allgemeinen Funk-Taxizentrale der Löbauer Taxi- und Mietwagengenossenschaft, in der elf Unternehmen aus Löbau und Umgebung organisiert sind. „Es waren einige Umzüge in umliegende Gemeinden wie Ebersbach-Neugersdorf, aber auch Zittau und Weißwasser darunter, die der Landkreis in Auftrag gegeben hat“, erklärt Ines Bär.

Meist haben die Taxi-Unternehmen einen Kleinbus genutzt, um die oft größeren Familien und ihre Habseligkeiten wie Kinderwagen oder Fahrrad und Kleidung zu transportieren. Außerdem stehen gelegentlich Fahrten nach Chemnitz zur Behörde an – nach Taxameter. Bei der Zittauer Taxigenossenschaft ist die Lage ähnlich. Beide Taxi-Kooperationen betonen aber: Die Aufträge hielten und halten sich in Grenzen, einen größeren wirtschaftlichen Effekt könne man nicht ausmachen.

Eine spürbar größere Nachfrage nehmen hingegen die Sprachschulen in Görlitz und Zittau wahr. Euroschulen-Leiterin Birgit Dippe hat inzwischen viele bestehende Kurse ausweiten müssen. Zum Vergleich: 14 Sprachkurse laufen derzeit parallel, vor 2015 seien es im Schnitt höchstens fünf bis sechs gewesen. Alles – von Alphabetisierungs- und Sprachkursen auf verschiedenen Niveaus, über Integrationskurse bis zu speziellen Vorbereitungs- und Begleitprogrammen für die Eingliederung in Ausbildung oder Arbeitsmarkt bieten die Euroschulen an. Dazu mussten sie ihr Team verstärken: „Wir haben vier neue Mitarbeiter in der Verwaltung und neun neue Lehrkräfte in den vergangenen Monaten eingestellt“, sagt Birgit Dippe.

Es sei sogar einer der früheren Schüler im Team dabei. Die Euroschulen-Chefin sucht auch weiter nach Verstärkung, denn nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Migranten – beispielsweise Polen und Tschechen, die sich in Deutschland niederlassen – lernen in ihren Kursen.

