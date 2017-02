Im Asylheim mit Drogen gehandelt Ein Asylbewerber geht wegen einer Anzeige zur Polizei. Dumm nur: Er hat Haschisch im Rucksack.

Lächelnd sitzt der 23-jährige Angeklagte im Amtsgericht Döbeln. Ein Beobachter hat den Eindruck, dass für ihn die Verhandlung ein Riesenspaß ist. Zu dem Prozess wurde er in Hand- und Fußfesseln vorgeführt. Wegen weiterer schwerer Straftaten befindet er sich zurzeit in Untersuchungshaft in der Dresdner JVA. Vorgeworfen wird ihm in der Verhandlung der unerlaubte Handel mit Betäubungsmitteln.

Mitte August 2016 soll er im Asylbewerberheim in der Mastener Straße in Döbeln einem Mitbewohner 0,5 Gramm Crystal zum Preis von 20 Euro verkauft haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, am 31. August 2016 im Polizeirevier Döbeln 15,58 Gramm Haschisch und 0,28 Gramm Marihuana dabei gehabt zu haben. Zur Tatzeit wollte er bei der Polizei eine Anzeige machen. Angeblich sei er von anderen Asylbewerbern auf der Straße bedroht und verletzt worden. Weil er keine Personaldokumente vorzeigte, durchsuchte ein Polizist seinen Rucksack nach den Dokumenten. So erzählt es der Polizeibeamte als Zeuge vor Gericht. In dem Rucksack fand er eine kleine Tasche mit verdächtigem Inhalt. Ein Schnelltest ergab, dass es sich tatsächlich um Drogen handelte.

Während der Angeklagte zu den Tatvorwürfen schweigt, verstrickt sich ein weiterer Zeuge in Widersprüche. Er ist derjenige, der von dem Beschuldigten die Drogen gekauft haben soll. Zur Tatzeit hat er mit dem Beschuldigten in einem Zimmer im Asylbewerberheim in Döbeln gewohnt. Während er bei der Polizei erklärte, der Angeklagte habe ihm 0,5 Gramm Crystal verkauft, sagt er in der Zeugenbefragung, dass es zweimal die Menge von 0,25 Gramm gewesen wäre.

Bezahlt haben will er die Drogen nicht. „Ich sollte zahlen, wenn ich das nächste Mal Geld erhalte“, sagt er. Widersprüche gibt es auch hinsichtlich der Tatzeit. Bei seiner polizeilichen Aussage Anfang September sagte der Zeuge, dass er das Crystal Mitte August gekauft habe. In der Verhandlung wird klar, dass die Tat schon Mitte Juli passiert sein muss. Am 26. Juli 2017 soll der Angeklagte den Zeugen bedroht haben. Seit dem Tag will er keinen Kontakt mehr zum Beschuldigten gehabt haben.

Wegen der widersprüchlichen Aussagen hält das Gericht den Zeugen für unglaubwürdig. Während Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer aus Döbeln auf weitere Zeugen verzichten will, möchte Staatsanwältin Franziska Geske von der Staatsanwaltschaft Chemnitz weitere Zeugen hören. Das Verfahren wird Mitte Februar fortgesetzt.

