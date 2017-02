Im Arktisfieber Philipp Schaudy begeisterte 2016 mit einer Multimedia-Show in Bischofswerda. Jetzt kommt er wieder – mit neuen Bildern.

Philipp Schaudy im hohen Norden. In den vergangenen 18 Jahren bereisten er und seine Frau 67-mal die Arktis. © PR

Die Arktis hat Valeska und Philipp Schaudy schon lange in ihren Bann gezogen. Seit beinahe zwanzig Jahren bereisen die beiden Österreicher die entlegensten Winkel der Polargebiete. Viele Ski- und Wanderexpeditionen und ein mehrjähriger Aufenthalt auf Spitzbergen sind für sie der Grundstock für ihre bis heute andauernde Tätigkeit als Expeditionsleiter auf kleinen Polarschiffen. In den vergangenen 18 Jahren bereisten sie 67 (!) Mal dieses Gebiet. Am Sonntag, 12. März, zeigen sie ihre besten Bilder im Bischofswerdaer Rathaussaal.

Ihre Multimedia-Show „Arktisfieber“ ist ein spannender Exkurs in die Kühltruhe unseres Planeten. Das Publikum wird mitgenommen auf eine Reise entlang der spektakulären grönländischen Küsten, es geht mit Eisbären rund um Spitzbergen auf Tuchfühlung, erreicht das selten besuchte Franz-Josef-Land und dringt mit dem stärksten Eisbrecher der Welt bis zum Nordpol vor. Valeska und Philipp Schaudy kommen direkt von der Reisemesse ITB aus Berlin nach Bischofswerda, sagt der Demitzer Martin Grohmann.

Er kennt das Ehepaar seit längerer Zeit und sorgte dafür, dass es bereits vor einem Jahr sein Bischofswerdaer Publikum begeisterte. Damals berichteten Valeska und Philipp Schaudy über ihre Zweiradabenteuer. 87.020 Kilometer legten sie in fünfeinhalb Jahren auf ihren Fahrrädern zurück. Rund um die Welt bereisten sie 55 Länder. Der Vortrag fand damals reges Interesse. Martin Grohmann weiß, dass viel mehr Leute diesen Vortrag gern erlebt hätten. Deshalb halten die Schaudys jetzt, da sie einmal in der Region sind, gleich zwei Vorträge. Nach ihrer virtuellen Arktisreise am 12. März, 16 Uhr im Bischofswerdaer Rathaussaal ist ihr Vortrag „Zweirad-Abenteuer“ am 13. März, 20 Uhr im Steinhaus Bautzen zu erleben. (SZ)

Karten für den Vortrag „Arktisfieber“ in Bischofswerda verkauft der Bürger- und Touristenservice im Rathaus, Altmarkt 1. Eine Karte kostet zehn Euro, für Schüler und Studenten acht Euro.

