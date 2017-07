Im Alter gut umsorgt Die neue Seniorenwohnanlage in Leutersdorf kommt gut an. Alle elf Wohnungen sind bereits vermietet.

Leutersdorfs Bürgermeister Bruno Scholze ist stolz auf die neue Seniorenwohnanlage im Ort. Diese hat die Gemeinde selbst finanziert. © Bernd Gärtner

Noch sind die Bauarbeiter die Hauptakteure auf dem Gelände der neuen Senioren-Wohnanlage in Leutersdorf, unmittlbar hinter dem Pflegeheim. Doch Bürgermeister Bruno Scholze ist sicher, dass die Mieter wie geplant am 1. September einziehen können.

Auf diese wartet eine voll auf sie und ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlage. Das fängt mit scheinbaren Kleinigkeiten wie durchgehenden Fußböden ohne Stolperhindernissen an und hört beim Fahrstuhl noch lange nicht auf. Eines der Extras für Ältere ist zum Beispiel auch der Raum nur für Rollatoren in einer kleinen Laube nahe am Haus. Auch sonst wurde an alles gedacht. Die oberen Etagen haben einen Balkon, im Erdgeschoss kann man auf einer Terrasse sitzen. Unter dem Dach ist für jede Wohneinheit eine Abstellkammer vorgesehen. Es gibt einen gemeinsamen Garten, einen Wäscheplatz und acht Pkw-Stellplätze. Für diejenigen, die noch selbst im Garten werkeln wollen, sind ebenfalls Flächen vorgesehen. Ein besonderer Bonus dürfte die räumliche Nähe zum gegenüberliegenden Seniorenpflegeheim „Am großen Stein“ sein. Das mache es beispielsweise Ehepaaren möglich, auch dann noch nahe beieinander zu wohnen, wenn einer von beiden zum Pflegefall werden sollte.

Doch auch wenn in den altersgerechten Wohnungen selbst ein Notfall eintreten sollte, kann Hilfe sehr schnell vor Ort sein. Der ASB Löbau, der das Pflegeheim betreibt, hat die Anlage gepachtet und bietet diese Hilfe für beide Objekte an, sagt der Bürgermeister. Er betont aber, dass die künftigen Mieter selbstverständlich die professionelle Hilfe aller Wohlfahrtsverbände in Anspruch nehmen können. In dieser Hinsicht gäbe es keinerlei Vorgaben.

Bruno Scholze wünscht sich, dass die neu geschaffene Anlage den Bewohnern hilft, möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden leben zu können. Wenn sie wollen, haben sie auch verschiedene Möglichkeiten, die anderen Mieter zu treffen und etwas gemeinsam zu tun. Dafür bieten sich die zu einem Gemeinschaftsraum umgestaltete Wohnung und die Bänke im Garten an. Auch wenn die Kinder weit weg sind, sollen die Leute nicht einsam werden, sagt der Bürgermeister.

Dieses Konzept kommt bei den Senioren offenbar gut an: Alle elf Wohnungen sind bereits vermietet. Es habe insgesamt 38 Bewerbungen gegeben. Vorrangig aus Leutersdorf, aber auch aus umliegenden Gemeinden. Das zeige der Gemeinde, dass sie den richtigen Schritt getan hat. Es sei keine Pflichtaufgabe, sondern eine Herzensangelegenheit. „Das war uns wichtig“, sagt Bruno Scholze. Nachdem sie schon viel für die Jüngeren getan hätten, wollten sie auch die Älteren nicht vergessen. Schließlich seien in Leutersdorf über 1 000 Einwohner älter als 60 Jahre.

Umso mehr freut er sich, dass die Bauarbeiten voll im Zeitplan liegen. Die beteiligten Firmen – bis auf zwei Ausnahmen alle aus der näheren und weiteren Umgebung – hätten sehr gute Arbeit geleistet. Auch seien die mit 1, 55 Millionen Euro veranschlagten Kosten nur minimal überschritten worden. Hauptsächlich sei dafür die zusätzliche Zufahrt zum Haus verantwortlich. Die habe man erst nachträglich geplant und realisiert, denn zunächst sollte dafür die Zufahrt zum benachbarten Pflegeheim genutzt werden. Doch nach Baubeginn entschied man, das Grundstück der Seniorenwohnanlage zu einer gänzlich eigenständigen Einheit zu machen. Zudem seien einige beim Bau durchaus übliche Verteuerungen zwar eingetreten, aber in einem überschaubaren Rahmen geblieben. Diese zusätzlichen Kosten könne die Gemeinde ebenfalls stemmen, nachdem sie das gesamte Projekt ohne Fördermittel komplett selbst finanziert hat.

Für interessierte Leutersdorfer und Gäste ist Ende August ein Tag der offenen Tür geplant, berichtet Bruno Scholze. Es wird der einzige bleiben. Wenn die Mieter erst einmal eingezogen sind, soll ihre Privatsphäre geschützt werden.

