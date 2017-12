Im alten Jahr noch mal in den Berg Die beiden Altenberger Bergbaumuseen sind auch am Wochenende geöffnet, allerdings zu veränderten Zeiten.

Das Bergbaumuseum in Altenberg ist bis Sonnabend 10 bis 16 Uhr geöffnet, zu Silvester ist die Einrichtung bis 14 Uhr offen. © Egbert Kamprath

Altenberg. Zum Jahreswechsel haben die beiden Altenberger Bergbaumuseen veränderte Öffnungszeiten. Wie Museumsleiter Christoph Schröder informiert, erwartet das Bergbaumuseum in Altenberg bis Sonnabend Gäste zwischen 10 und 16 Uhr. Zu Silvester ist die Einrichtung bis 14 Uhr offen. Besucher sollten beachten, dass an diesem Tag die letzte Führung unter Tage 12.30 Uhr beginnt. Neujahr und am 2. Januar kann das Bergbaumuseum jeweils von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Dann können sich Interessierte noch 15.30 Uhr zu einer Führung unter Tage entschließen. Neben der historischen Zinnwäsche und dem Schaustollen kann zurzeit noch die Ausstellung über die Häuselmacher im Erzgebirge besucht werden.

Das Zinnwalder Schwestermuseum ist bis Sonnabend jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet, zu Silvester bis 14 Uhr. Am 31. Dezember werden hier im Besucherbergwerk noch zwei Führungen angeboten. Sie beginnen 10.30 und 12 Uhr. Neujahr bleibt das Museum geschlossen und wird sich dann wieder ab 2. Januar der Öffentlichkeit von 10 bis 15 Uhr präsentieren. Führungen gibt es dann voraussichtlich wieder viermal am Tag aller anderthalb Stunden. Los geht es 10.30 Uhr. (SZ/ks)

