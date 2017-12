Im Affenzahn nach Radeberg Radeberger Brauerei und SZ holen Dirk Zöllner zu „Bier & Kultur“. Die Tickets sind weihnachtsgeschenktauglich!

Auch, wenn er fürs Buch-Cover auf einer Schwalbe sitzt, sein erster Hit handelte von einem Käfer. Der Musiker Dirk Zöllner ist längst mehr, als „nur“ Sänger. So schreibt er beispielsweise auch Bücher. Das neueste heißt „Affenzahn“. © PR

Radeberg. Der Stichpunkt „Projekte“ auf seiner Internetseite macht es schnell klar: Unter Langeweile dürfte Dirk Zöllner wohl wirklich nicht leiden. Ganz im Gegenteil. Aktuell ist der Musiker und Sänger gleich mit immerhin zwölf Projekten unterwegs. Das Wort vielseitig scheint dabei fast für ihn erfunden worden zu sein – denn neben Konzerten mit seiner Band, regelmäßigen Auftritten als Sänger in Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“ und in diesem Jahr auch im Musical „Luther“ oder mit dem Projekt „Club der toten Dichter“ mit aktuellen Vertonungen von Heinrich-Heine-Gedichten, hat Dirk Zöllner nun auch sein zweites Buch vorgelegt. Womit das Wort vielseitig gleich noch einen doppeldeutigen Sinn bekommt.

„Affenzahn“ heißt das neue Werk, das im September im Eulenspiegel-Verlag erschienen ist – und mit dem wird Dirk Zöllner dann am 9. Februar auch in Radeberg zu Gast sein. Die Radeberger Brauerei und die SZ holen den Sänger zu einer musikalischen Lesung in die gemeinsame Veranstaltungsreihe „Bier & Kultur“ ins Conrad-Brüne-Haus der Brauerei. Und die Tickets dürften sich auch als spannende Weihnachtsüberraschung eignen! Denn er hat eine Menge zu erzählen. Von der Zeit, als er Mitte der 1980er-Jahre als einer der ersten Soul-Funk-Musiker der wenig später dahingeschiedenen Republik ins Rampenlicht trat – mit seiner Band Chicorée, aus der 1987 „Die Zöllner“ wurden.

Und von seinem ersten großen Hit „Käfer aufm Blatt“. Er hat viel zu erzählen, über Gott und die Musikwelt, wie er das umreißt, was die Leser in „Affenzahn“ erwartet. Und natürlich ist er der Musik treu geblieben; hat längst seinen Stil gefunden – einen, der nach wie vor viel mit Funk und Soul zu tun hat, aber auch von jeder Menge internationalen Einflüssen lebt. Und seine Texte nehmen dabei nach wie vor kein Blatt vor den Mund. Zu DDR-Zeiten brachte ihm das mitunter Auftrittsverbote ein; heute passt seine Musik nicht unbedingt ins musikalische Format-Radio … Nein, formatieren lässt sich einer wie Dirk Zöllner sowieso nicht.

Jüngst traf er übrigens einen alten Freund wieder, dem es ebenso geht: Werner Karma. Bekannter Texter zahlreicher bekannter DDR-Rockbands. Und auch nach der Wende einer der besten Texter des nun wiedervereinten Landes. Nach anderthalb getexteten Platten für die neuformierte Band Silly durfte er bei derem dritten neuen Album „Wutfänger“ nicht mehr mittexten. Aber die Begegnung am S-Bahnhof Berlin-Grünau mit Dirk Zöllner brachte die beiden auf eine Idee. Obwohl Karma nichts mehr schreiben wollte, überredet ihn Dirk Zöllner.

Entstanden sind 14 wunderbare Songs, zu hören – und zu fühlen – auf dem im März erschienenen Album „Dirk und das Glück – Zöllner trifft Karma“ … Ja, dieser Mann hat wirklich eine Menge zu erzählen. Oder richtiger: Eine Menge zu sagen. Und zu lesen, wie er am 9. Februar in Radeberg unter Beweis stellen wird. Eine Reise von den 1980ern ins Heute, mit Geschichten der Generation der heutigen „um die Fünfziger“.

Dirk Zöllner bei „Bier & Kultur“ am 9. Februar 2018. Tickets für 24 Euro ab sofort unter Telefon 03528 454260 oder unter info@radeberger.de

