Im Advent fahren mehr Züge Die Taktzahl wurde an den Wochenenden auf durchgängig vier Fahrten pro Stunde erhöht. Der VVO bietet noch einen zusätzlichen Service.

© Symbolbild: Marko Förster

An allen Adventswochenenden pendeln die S-Bahnen zwischen Pirna und Dresden viermal pro Stunde, auch sonntags. Das teilt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit. Dank der zusätzlichen Züge kann man stressfrei mit der Bahn zwischen Striezelmarkt und Canalettomarkt unterwegs sein. Um Weihnachts-Ausflüglern die Reiseplanung zu erleichtern, hat der VVO einen Weihnachtsplaner herausgegeben, in dem über 120 Veranstaltungen in Dresden und Umgebung zu finden sind.

Noch bis zum 27. November können zum Beispiel Schlittschuhfreunde auf der 200 Quadratmeter großen Kunststoffeisbahn im Dresdner Flughafen-Terminal täglich ihre Runden drehen.

Der Planer „Mit Bus und Bahn unterwegs – Weihnachten 2016“ stellt auf über 80 Seiten mehr als 120 Weihnachtsmärkte, Konzerte, Theateraufführungen und Ausstellungen im ganzen VVO-Verbundraum sowie in angrenzenden Regionen vor und liefert den passenden Anreisetipp gleich mit. Die Broschüre ist in den Servicezentren der Verkehrsunternehmen (unter anderem am Busbahnhof Pirna), unter www.vvo-online.de oder telefonisch unter 0351 8526555 kostenfrei erhältlich. (SZ)

