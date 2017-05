Ilse Bähnert und noch viel mehr Das Burgtheater feiert Jubiläum. Für einige Veranstaltungen gibt es sogar noch Karten.

Tom Pauls, hier mit Sohn Felix am Schlagzeug, ist Mitbegründer des Kleinen Burgtheaters in der Kornkammer der Burg Stolpen. Als Kultfigur Ilse Bähnert ist er hier schon mehrmals zu Gast gewesen. Aber auch mit anderen Programmen. © Daniel Förster

Stolpen. Die Burg Stolpen ist nicht nur Museum. Sie hat sich auch als Veranstaltungsort etabliert, allen voran mit dem Kleinen Burgtheater in der Kornkammer. Die Veranstaltungsreihe geht in diesem Jahr in die 20. Geburtstagsrunde. Und wer darf im Burgtheater nicht fehlen? Tom Pauls. Er eröffnete am 14. April 1997 als Mitbegründer die Kleinkunstbühne mit einem Programm und hat ihr bis heute die Treue gehalten. Er ist auch 2017 wieder mit von der Partie, gilt er doch als ein Mäzen des Burgtheaters. Pauls besetzt wieder mehrere Veranstaltungen, die nächste ist am 29. Mai mit dem Programm „Meine liebe Lene“. Den Kabarettisten und Schauspieler verbindet mit der sächsischen Heimat- und Mundartdichterin Lene Voigt eine ganz besondere Liebe. Nicht nur, dass beide als echte Leipziger Urgesteine bezeichnet werden können. Pauls ließ sich stets von ihrer künstlerischen Vielfalt inspirieren.

Es ist auch kein Geheimnis, seine Kultfigur Ilse Bähnert steht in direkter Beziehung zu seiner Lene. Das Programm scheint offenbar schon Kultstatus zu tragen. Bereits beim ersten Burg-Theater in der Korkammer vor 20 Jahren präsentierte Tom Pauls ein Lene Voigts Programm. Der Klassiker steht auf dem Programm wie auch seine Paraderolle als August der Starke in einem „Däschdlmäschdl auf sächsisch“ am 18. und 19. August zum Stolpener Burgtheaterfest. Am 18. September ist er dann noch mal als Kultfigur zu erleben in „Ilse Bähnerts Tubamania“.

Doch nicht nur Tom Pauls ist als Künstler fest für das Burgtheater engagiert. Dem Team um Burgchef Jürgen Major gelingt es immer wieder, alle Veranstaltungen in dieser Reihe mit namhaften Künstlern, Kabarettisten oder auch Schriftstellern zu besetzen. So waren in den vergangenen Jahren der Pantomime Ralf Herzog zu Gast oder auch die Kabarettisten Bernd-Lutz Lange, Olaf Böhme, Peter Kube und Uwe Steimle. Eine feste Größe ist auch der Auftritt des Zwinger-Trios. Allerdings sind da die Karten bereits nach dem Start des Vorverkaufs fix vergriffen. Das Besondere was Künstler und Gäste am Burgtheater gleichermaßen schätzen, ist die unmittelbare Nähe zur Bühne.

Im Burgtheater waren aber auch schon Schauspieler zu Gast wie Dieter Bellmann oder Winfried Glatzeder. Das Burgteam um Jürgen Major setzte bei den Veranstaltungen auf Vielfalt. Das ist vielleicht auch das Rezept dafür, dass es das Burgtheater auch nach 20 Jahren noch gibt. So waren unter anderem auch schon Politiker zu Gast, wie zum Beispiel der Theologe und Bürgerrechtlicher Friedrich Schorlemmer. Politiker sind in diesem Jahr zwar nicht in Stolpen zu Gast. Vielmehr stehen vor allem Humor, Musik und Gesang auf dem Programm. Ein Blick in dieses lohnt sich. Wer noch Karten für einzelne Veranstaltungen im Kleinen Burgtheater haben möchte, sollte sich allerdings schnell entscheiden.

Informationen zu den Veranstaltungen und Kartenbestellungen gibt es im Internet.

zur Startseite