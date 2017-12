Ilse Bähnert interviewt Tom Pauls Der Schauspieler Tom Pauls trifft seine bekannteste Figur. Wie das gehen soll? Der MDR zeigt es am ersten Weihnachtsfeiertag.

Ilse Bähnert sucht Tom Pauls in Pirna – und trifft ihn in seinem Theater. © Daniel Förster

Pirna. Kult-Rentnerin Ilse Bähnert rückt aus zum Interview – und hat sich als Opfer ausgerechnet ihren Darsteller Tom Pauls ausgesucht. In der 130-minütigen Sendung „So lacht der Osten“, die am ersten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt wird, meldet sich die durch ihren unvergleichlichen Wortwitz bekannte alte Dame als „Außenreporterin“ aus Pirna. Aus Dresden-Löbtau angereist, sucht sie Tom Pauls.

Ihr Weg führt sie ins Tom-Pauls-Theater am Markt. Dort kehrt sie in „Ilses Kaffeestube“ ein. Als sie ein sächsisches Damengedeck anstatt eines Herrengedecks bestellt, trifft sie den Schauspieler und Kabarettisten. Der begegnet ihr zunächst als Kellner und bedient sie in dieser Rolle prompt. Tom Pauls als Tom Pauls lässt sich nicht lange betteln und setzt sich zu ihr aufs Sofa.

Für die Szene mit Tom Pauls in einer Doppelrolle musste freilich die Technik nachhelfen. „Wie sich beide begegnen, das ist ganz witzig“, sagt der Autor der Weihnachtssendung, Thomas Kühne.

Die Lachgeschichte(n) präsentiert Sängerin und Schauspielerin Katrin Weber. Das Fernsehteam hat sich auch in verschiedenen Kabarett- und Kleinkunstbühnen umgeschaut und herausgefunden, wo beispielsweise Helga Hahnemann, Manfred Uhlig, Wolfgang Stumph oder Gerd E. Schäfer ihre ersten Schritte gemacht haben. (df)

„So lacht der Osten“, 25. Dezember, 19.50 Uhr, MDR

