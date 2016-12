Boxen Illustres Starterfeld Sportfans erleben 18 Kämpfe beim Roßweiner Nikolausboxen. Daniel Kunert wird als Bester Techniker geehrt.

Leon Boitz (rote Hose) musste sich gegen den Leipziger Luis Dahmen knapp geschlagen geben. © Dietmar Thomas

Die Boxer des Roßweiner SV haben gerufen und 58 Teilnehmer aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Tschechien und Sachsen sind zur 18. Auflage des Nikolausboxens gekommen, von denen 36 ihr Können im Ring unter Beweis stellen durften. Vom Boxteam Döbeln/Roßwein stiegen dabei sechs Kämpfer in den Ring.

In seinem ersten Kampf stand James Riedel dem Oschatzer André Winkler gegenüber. Gegen den kleineren Oschatzer boxte er clever mit langen Geraden und konnte erfolgreich das Vorboxen beenden. Und auch Jason Henning konnte das Vorboxen erfolgreich gegen den Oschatzer Eddy Adam absolvieren. Beide Sportler sollen ab 2017 weitere Ringerfahrung sammeln und die Farben des Boxteams vertreten.

Leon Boitz traf in seinem Kampf auf den Leipziger Luis Dahmen. Nach klarer 1. Runde agierte Leon in Runde 2 zu passiv und gab diese ab. In Runde 3 steigerte er sich nochmals, doch das Kampfgericht wertete den Kampf für den Leipziger.

Bela-Pablo Gärtner traf auf den erfahrenen Delitzscher Aron Lange. An seine Leistung vom Eispokal konnte er diesmal nicht anknüpfen. Der Mittelsachse agierte im gesamten Kampfverlauf zu zögerlich und verlor am Ende nach Punkten. Daniel Kunert stand dem Brandenburger Alexander Zuraviev vom BC Schwarzheide gegenüber. Daniel gewann die 1. Runde und dominierte auch in der 2. Runde. Kurz vor Rundenende erwischte er den Brandenburger mit einem klassischen Aufwärtshaken zum Körper. Der Schwarzheider wurde vom Ringrichter ausgezählt und Daniel siegte durch T-Ko in Runde 2. Max Boitz traf auf den Dritten der tschechischen Meisterschaften, Jiri Pokos. Der Tscheche begann auch sehr druckvoll und Max zeigte sich kurz beeindruckt. Ab Runde 2 steigerte sich Max, konnte selbst klare Treffer anbringen. Das Kampfgericht wertete den Kampf Unentschieden.

Ein weiteres Highlight war der Kampf zwischen dem Tschechen Dominik Stepanek und dem Leipziger Dominik Karagic, den der Tscheche mit einer beeindruckenden Leistung gewann und als Bester Boxer der Veranstaltung geehrt wurde. Aber auch der Kampf im Superschwergewicht zwischen dem Freiberger Moritz Reichelt und dem Grimmaer Joe Meinke, welcher durch Verletzung in Runde 2 zugunsten von Moritz Reichelt abgebrochen wurde, gehörte zu den Höhepunkten des Tages.

Die weiteren Ehrenpokale erhielten aus den Händen von BVS-Präsident Olaf Leib und dem Roßweiner Urgestein Horst Merkel, Daniel Kunert als Bester Techniker und Tamino Doberschütz als Bester Kämpfer. Für seine jahrelangen Verdienste um den Roßweiner Boxsport wurde Uwe Lehmann, der seit vielen Jahren als Helfer und Unterstützer der Boxabteilung des RSV aktiv ist, mit der Ehrennadel des Box-Verbandes Sachsen ausgezeichnet. (DA/she)

