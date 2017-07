Illegaler Poller für Deschkas Brücke Wohl, weil ihnen die Reparatur der Sperre zu lange dauert, haben Unbekannte einen neuen Poller angeschweißt. Der beschäftigt jetzt die Polizei.

Seit der Poller im Juni beschädigt wurde und nun repariert werden muss, können Autos die Brücke zwischen Deschka und Piensk wieder ungehindert nutzen. Das gefällt nicht allen. © Jens Trenkler

Es dauert ihnen wohl zu lange. Weil der Poller, der die Fußgänger- und Radfahrerbrücke in Deschka vor unerlaubtem Autoverkehr nach Polen schützen soll, bis weit in den August hinein repariert werden muss, haben Unbekannte jetzt zu einem drastischen Mittel gegriffen. An das leere Loch des abgebauten Pollers haben sie einen neuen angeschweißt. Das teilt Thomas Brettschneider von der Polizeidirektion Görlitz mit. „Da stört einen Bürger wohl, dass die Brücke derzeit für Autos befahrbar ist.“

Aber da es so einfach natürlich nicht geht, wird der neue Poller jetzt entfernt. Die Bürgermeisterin von Neißeaue hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Die ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Der Streit um die Nutzung der Brücke zwischen Deschka und Piensk mit Autos schwelt inzwischen seit einigen Jahren. Immer wieder gibt es Ärger zwischen Anwohnern und Gemeinde: Die Einen wollen ihre Ruhe vor Auto- und Transporterverkehr und pochen auf den Status der Brücke als Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die Anderen wollen die Brücke als Bindeglied zur Nachbargemeinde in Polen und als Erleichterung für ortsansässige Unternehmer und Eltern verstanden wissen. (szo/jay)

