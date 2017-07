Illegalen Abfalltransport gestoppt

Betrunken über die Straße getorkelt Ohorn. Ein Mann sorgte am Dienstagabend nahe der Anschlussstelle Ohorn für Aufregung. Volltrunken torkelte der 57-Jährige auf der Straße in Richtung Bretnig. Eine Streife des Polizeireviers Kamenz holte ihn schließlich unversehrt von der Straße und brachte ihn zu Angehörigen. Das „Polizeitaxi“ wird dem Betroffenen in Rechnung gestellt.

Illegal Abfälle transportiert Uhyst. Weil er illegal Abfälle transportiert hat, muss sich ein 40-Jähriger verantworten. Die Polizei hatte den Mann am Dienstagmorgen auf dem Pendlerparkplatz bei Uhyst die Weiterfahrt untersagt. Auf seinen Fiat Ducato hatte er etliche defekte Kühlschränke sowie anderen Elektroschrott geladen – ohne die dafür nötigen Genehmigungen. An seinem Kleintransporter fehlte zudem die Kennzeichnung als Abfalltransport. Die Streife eskortierte den Kastenwagen zu einem Wertstoffhof, von wo aus der Fahrer nach dem Abladen weiterreisen durfte.

Bei Unfall schwer verletzt Großerkmannsdorf. Ein schwerer Unfall hat sich am Montagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf ereignet. Eine 31-jährige Moped-Fahrerin kam aus bisher ungeklärter Ursache im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Begrenzungspfahl und verletzte sich dabei schwer.

Werkzeuge gestohlen Bautzen. Diebe sind in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen in einen Baucontainer an der Dresdner Straße in Bautzen eingebrochen. Sie stahlen mehrere Maschinen und Werkzeuge, darunter Trennschleifer, Handkreis- und Kettensägen. Der Wert der gestohlenen Geräte belief sich auf etwa 11 500 Euro.

Audi beschädigt Bautzen. In der Nacht zu Dienstag haben Randalierer in Bautzen einen Audi A 4 beschädigt. Der Pkw parkte an der Paul-Neck-Straße. Sie zerstörten Heck- und Frontscheibe. Schaden: rund 2 200 Euro.

Zu schnell unterwegs Lieske. Mit Tempo 91 fuhr ein Mercedes am Dienstag über die B 156 in Lieske. Erlaubt sind hier 50 Stundenkilometer. Den Fahrer erwarten ein einmonatiges Fahrverbot, 200 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte im Zentralregister in Flensburg. Binnen fünf Stunden hatte die Polizei am Dienstag in Lieske mehr als 1 200 Fahrzeuge kontrolliert. Etwa jedes zehnte fuhr schneller als erlaubt.