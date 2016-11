Illegale Souvenirs

Der Kopf einer echten toten Schlange in einer Flasche aus Vietnam.

Eine vom Zoll sichergestellte Schnitzerei aus Elfenbein.

Ein kleines afrikanisches Krokodil.

Der „Schlangenwein“ mit einer echten toten Schlange darin zählt zu denjenigen tierischen Reisesouvenirs, die am häufigsten vom Zoll konfisziert werden. Die Einfuhr des in Asien weit verbreiteten Alkohols ist in Deutschland verboten – ebenso wie die der Schnitzerei aus Elfenbein oder des kleinen afrikanischen Krokodils, die der Zoll in Frankfurt am Main sichergestellt hat. Zur beginnenden Fernreisesaison haben die Naturschutzorganisation WWF und der Frankfurter Zoo davor gewarnt, aus dem Urlaub exotische Souvenirs mitzubringen. Deren Einfuhr – egal ob lebend oder präpariert – sei vielfach nicht nur verboten, sie sei zugleich die größte Bedrohung für seltene Tier- und Pflanzenarten. „Urlauber gefährden durch das Sammeln oder den Kauf von Souvenirs damit die Bestände bedrohter Arten, oft auch aus Unwissenheit“, sagte der Leiter des WWF-Artenschutzes, Jörg-Andreas Krüger, am Freitag in Frankfurt. Nach Angaben des WWF wurden allein am Frankfurter Flughafen im vergangenen Jahr mehr als 4 600 lebende Tiere und 3 700 Pflanzen beschlagnahmt. (dpa)

