Illegale Müllsammler wollen nur das Beste

Also in der Gartenheimsiedlung stecken solche Zettel mehrerer "Anbieter" jede Woche im Briefkasten. Allerdings lassen die nichts stehen, wenn die Leute was rausstellen. Einmal blieb ein großer Fernseher stehen. Die Ursache stand schnell fest, es müssen Kabel und die Fernbedienung dabei sein und am Abend vorher sollen "Kabelabschneider" unterwegs gewesen sein. Ist auch so eine komische Masche. Im Gewerbegebiet an der Lohrmannstraße werden die Autofahrer schon vom Werkstoffhof abgefangen, allerdings ist es dort wirklich so, dass die überall ihre Müllhaufen hinterlassen - echt schlimm. Ich verstehe das auch alles nicht, da man wirklich alles ordnungsgemäß entsorgen kann, aber viele sind eben zu faul.