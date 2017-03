Illegale Müllkippe wird beräumt Unbekannte haben Unrat in die Natur gekippt. Der Schandfleck soll bald verschwinden.

Diese Müllkippe soll verschwinden. © privat

An einem Waldweg am Ende der Straße „Am Albrechtsbach“ wurde illegal Müll abgeladen. Ein Bautzener machte im Februar beim Landratsamt darauf aufmerksam und erstellte Strafanzeige bei der Polizei, wie die SZ am Dienstag berichtete. Zwei Wochen passierte nichts. Der Landkreis begründete es damit, dass der Tatort von der Polizei noch nicht freigegeben wurde.

Nun kommt Bewegung in die Sache: „Heute hat uns die Information erreicht, dass die Polizei heute den Ort freigegeben hat“, informiert Frances Lein von der Pressestelle des Landkreises am Dienstag. „Wir können also die Beräumung veranlassen.“ Das soll voraussichtlich in der nächsten Woche passieren. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup berichtet, werde jetzt der Verursacher der illegalen Müllansammlung ermittelt. Wird der Umweltsünder gefunden, droht ihm eine empfindliche Geldstrafe. Unbekannte hatten an dem Waldweg unter anderem Autoteile, eine Wohnungstür und Bauschaumdosen entsorgt. (SZ/ma)

zur Startseite