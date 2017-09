Illegale Müllentsorgung an der Straße Zwischen dem Bahnhof Bertsdorf und Jonsdorf haben etwa 15 bis 20 gefüllte Säcke gelegen – einige davon aufgerissen. Es ist nicht der erste Fall im Raum Olbersdorf dieses Jahr.

An der Straße zwischen Bahnhof Bertsdorf in Richtung Jonsdorf haben Unbekannte illegal ihren Müll entsorgt. © Thomas Eichler

In Raum Olbersdorf ist in der vergangenen Nacht zum wiederholten Mal illegal Müll entsorgt worden. An der Staatsstraße 134 zwischen Bahnhof Bertsdorf und Jonsdorf lagen am Mittwochmorgen in Abständen verteilt etwa 15 bis 20 blaue Müllsäcke, einige von ihnen waren auch aufgerissen. Die für diesen Straßenabschnitt zuständige Straßenmeisterei Zittau des Landkreises hat sich am Vormittag bereits mit Polizeibeamten vor Ort getroffen, welche die Säcke und deren Inhalt untersuchten. Die Straßenmeisterei kümmert sich auch um den vorläufigen Abtransport der Müllsäcke.

Olbersdorf ist nicht zum ersten Mal in diesem Jahr von einer solchen illegalen Müllablagerung betroffen. Am 19. März hatten Unbekannte entlang der Bertsdorfer Straße Hausmüll und Sondermüll im Straßengraben entsorgt. Insbesondere ausgelaufener Kaltteer oder Bitumen musste damals schnellstmöglich entfernt werden. Mitglieder der Olbersdorfer Feuerwehr hatten den Müll aufgesammelt und zum Olbersdorfer Bauhof gebracht. Später wurde der Müll, der einen ganzen Pkw-Anhänger füllte, der Straßenbauverwaltung übergeben. Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall zum Verdacht einer ordnungswidrigen illegalen Müllentsorgung waren jedoch ergebnislos geblieben und wurden eingestellt. (SZ/se)

