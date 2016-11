Illegale Einwanderer geschnappt

Pirna Eine 49-jährige Frau befuhr mit ihrem Damenrad am Mittwochnachmittag auf dem linksseitigen Fuß/Radweg an der Äußeren Pillnitzer Straße in Richtung Graupa. In Höhe einer Grundstücksausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Tiguan (Fahrerin 59), der nach rechts auf die Äußere Pillnitzer Straße abgebogen war. Die Radfahrerin stürzte in der Folge und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem entstand ein Sachschaden von knapp 700 Euro.

Pappe angezündet

Pirna. An der Pirnaer Schuhgasse zündeten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Pappe an, die in einer Blauen Tonne auf ihre Abholung wartete. Angaben zur Schadenshöhe liegen gegenwärtig nicht vor. Folgen des Brandes waren Verrußungen an der Hausfassade sowie Schäden an der Eingangstür.