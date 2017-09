Illegale Einreise scheitert erneut Zwei Männer aus Moldawien wurden am Donnerstag zum zweiten Mal nach Tschechien zurückgeschickt – zwei Tage nach dem ersten Versuch.

Zwei moldauische Staatsangehörige versuchten am Donnerstagmorgen zum wiederholten Mal, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Die beiden 25 und 34 Jahre alten Männer waren schon am Dienstag von Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel an der Autobahn kontrolliert worden. In ihrem Gepäck fanden die Polizisten gefälschte rumänische Identitätskarten, wobei sich auch der Verdacht erhärtete, dass die Reise nicht dem angegebenen touristischen Zweck dienen sollte, sondern eine unerlaubte Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik beabsichtigt wurde. Aus diesem Grund wurden beide Männer nach Tschechien zurückgeschoben und an die dortigen Behörden übergeben.

Ebenfalls am Donnerstagmorgen zog die gemeinsame Fahndungsgruppe aus Bundes- und Landespolizei Sachsen ein verdächtiges Auto auf der A 17 aus dem Verkehr.Der Fahrer (39) legte den Beamten zur Kontrolle seinen serbischen Führerschein vor. Die Überprüfung der Dokumente ergab aber, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Zudem stellten die Beamten bei der Beifahrerin (33) fest, dass sie sich unerlaubt in der Bundesrepublik aufhielt, da sie die 90-tägige visafreie Aufenthaltsdauer bereits um mehrere Wochen überschritten hatte. Der 39-jährige Serbe muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht verantworten. Gegen die 33-jährige Serbin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Einen wegen Steuerhinterziehung gesuchten 36-Jährigen nahmen die Beamten am Donnerstagnachmittag fest. Der Rumäne konnte die offene Geldstrafe von 828,50 Euro begleichen und seine Fahrt somit fortsetzen. Kurz darauf stellte sich bei der Kontrolle einer Ungarin heraus, dass die Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. Sie konnte ihre noch offene Geldstrafe über 1 392,50 Euro nicht bezahlen, weshalb sie jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 47 Tagen in der JVA Chemnitz verbüßt. (szo)

