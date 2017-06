Illegale Drogen bleiben Problem Die Zahl der Drogensüchtigen, die Hilfe suchen, ist nach wie vor hoch. Das will der Landkreis ändern.

Zum Aktionstag „Gemeinsam Leben in Mittelsachsen“ am 21. Juni bringt die Polizei den Drogenpräventionskoffer mit. Foto: André Braun/Archiv © André Braun/Archiv

Rund 660 Rauschgiftdelikte haben die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz im vergangenen Jahr allein im Landkreis Mittelsachsen bearbeitet. Fast 300 Kraftfahrer wurden mit Alkohol im Blut bei einer Verkehrskontrolle erwischt. Und knapp 150 bauten im Alkoholrausch einen Unfall. Es sind nur Zahlen. Doch sie werden schnell Realität, wenn ein Bekannter oder Familienangehöriger betroffen ist. „Wenn es unter Einfluss von Suchtmitteln zu einem Unfall kommt, kann das lebenslange Folgen haben“, betont Matthias Gröll, Psychiatriekoordinator des Landkreises Mittelsachsen.

Menschen können dadurch im Rollstuhl landen. Sucht und Inklusion, Drogen und Behinderung. Beides hängt in manchen Fällen unmittelbar zusammen, auch wenn es derzeit noch keine statistischen Daten dazu gibt, wie Matthias Gröll sagt. Doch nicht nur bei Unfällen gibt es eine Verbindung. Immer wieder werden Frauen, die abhängig von der Droge Crystal sind, schwanger. „Die Kinder können mit Behinderung geboren werden“, sagt Sven Jeschke, der Vorsitzende des Behindertenbeirates des Landkreises. „Damit diese Zahl abnimmt, müssen wir noch viel tun.“

Ein Schritt in Richtung Prävention ist der Aktionstag „Gemeinsam Leben in Mittelsachsen“, der in diesem Jahr in der Hartharena durchgeführt wird. Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) hat die Veranstaltung bewusst in seine Stadt geholt. Denn was es bedeutet, von heute auf morgen behindert zu sein, erlebt er derzeit selbst. „Ein Freund von mir ist aufgrund einer Krankheit vom Hals ab gelähmt. Seit einem Jahr kämpft er sich zurück ins Leben“, schildert Kunze.

Wie es sich anfühlt, auf den Rollstuhl angewiesen zu sein oder nichts zu sehen, können Interessierte am Mittwoch, 21. Juni, zwischen 9 und 14 Uhr nachempfinden. Sie dürfen einen Rollstuhlparcours bewältigen oder blind Fußball spielen. Zudem sind zahlreiche Ansprechpartner aus dem Bereich der Behindertenunterstützung sowie Drogenberatung mit ihren Angeboten vor Ort. Angesprochen werden sollen in erster Linie Schüler. „Denn sie sind die Architekten von morgen“, begründet Jeschke. Von den Schulen gibt es bereits eine gute Resonanz, sagt Kreissprecher André Kaiser. So haben sich Vertreter der Oberschulen Leisnig, Waldheim und Hartha angemeldet, ebenso Schüler des Harthaer Gymnasiums. „Die Veranstaltung ist aber auch für Bürger offen“, betont Katrin Dietze, Leiterin der Abteilung Extremismusbekämpfung am Landratsamt. Angesprochen werden sollen auch Rentner. „Vor allem Alkoholsucht betrifft alle Altersgruppen, auch die Senioren im Pflegeheim“, sagt Matthias Gröll.

Zwar ist die aktuelle Suchtstatistik für 2016 noch nicht veröffentlicht. Doch schon jetzt wird eine Tendenz deutlich: Die Zahl der Menschen, die süchtig nach illegalen Drogen sind, ist 2016 anhaltend hoch geblieben. „Die gute Nachricht ist, es sind nicht mehr geworden“, sagt Gröll. Nach wie vor auf Platz eins der Suchtmittel liegt der Alkohol.

Im vergangenen Jahr wurde der Aktionstag in Freiberg durchgeführt. Aufgrund des schlechten Wetters blieben die Besucher jedoch nur kurz. Aus diesem Grund ist das Landratsamt in diesem Jahr für die Hartharena als Halle dankbar. Im Vergleich zu 2016 sind mehr Aussteller und Infostände angemeldet. Zudem ist auch schon jetzt das Interesse der Schulen größer.

