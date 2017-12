Illegale DDR-Ausreise kam nicht infrage

Tausende Wissenschaftler lebten in der DDR. Unsere Industrie-Forschungsabteilung hatte 6 Promovierte, 6 SW- und 2 NSW-Reisekader - viele Jahre. Und alle Familien mit Kindern, hier in Dresden. - 29 Mio lebten in 40 Jahren DDR, 3,5 Mio hauten ab, alle anderen blieben. - Mein Schulbanknachbar haute 88 ab aus seinem geliebten Laubegast und starb in Krefeld an gebrochenem Herzen. - 120 starben an der Mauer. - Vom Picknick 1989 in Ungarn an der Grenze zu Österreich "strömten" 600 DDR-Leute in den Westen, aus der Prager Botschaft fuhren 4000. Alle anderen blieben und vollführten 1989-90 ein Jahr lang die friedliche Beendigung der Diktatur des Proletariats. So trug jeder seinen Teil bei an der Beendigung der Teilung Deutschlands und Europas.