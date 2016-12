Illegale Bombenstimmung Polizei und Zoll stellen täglich verbotene Pyrotechnik sicher. Seit Jahren steigt diese Einfuhr und mit ihr die Gefahr.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Kriminalbeamte Axel Brehm hat sie alle: Verbotene Knallkörper gehören zu Vergleichszwecken zur Tatmittelsammlung des Landeskriminalamtes Sachsen. Die meiste illegal eingeführte und teils hoch gefährliche Pyrotechnik stammt aus solchen Lagern vietnamesischer Straßenhändler in Polen. Fotos: Robert Michael; privat © robert michael Der Kriminalbeamte Axel Brehm hat sie alle: Verbotene Knallkörper gehören zu Vergleichszwecken zur Tatmittelsammlung des Landeskriminalamtes Sachsen. Die meiste illegal eingeführte und teils hoch gefährliche Pyrotechnik stammt aus solchen Lagern vietnamesischer Straßenhändler in Polen. Fotos: Robert Michael; privat



Immer gen Jahresende wird in Deutschland verbotene Pyrotechnik zu einem Schwerpunkt. Doch nicht nur bei sporadischen Kontrollen in Grenznähe werden Polizisten und Zöllner fündig, auch bei konkreten Ermittlungen stoßen die Beamten auf solche Vergehen. Erst vor kurzem gerieten fünf Jugendliche aus dem Landkreis Görlitz ins Visier der Kriminalisten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht die Durchsuchungen der elterlichen Wohnungen der fünf Jugendlichen an. Gefunden wurden 13 Kilogramm unerlaubte Knaller. Sie wurden sichergestellt, vom Entschärfungsdienst der Bundespolizei abtransportiert und in einer dafür zertifizierten Firma vernichtet.

Die Einfuhr unzulässiger Silvesterfeuerwerke hat in den vergangenen Jahren an der deutsch-polnischen Grenze erheblich zugenommen. Wurden von der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf 63 entsprechende Ermittlungsverfahren im Jahr 2013 eingeleitet, waren es 2014 schon 73 und 2015 rund 80. „Auch in diesem Jahr haben wir bereits mehr verbotene Pyrotechnik sichergestellt als in den Vorjahren“, sagt Inspektionssprecher Michael Engler. Wurden allein im Dezember 2015 zum Beispiel 1 128 Knallkörper sichergestellt, verweisen die Ludwigsdorfer Beamten in diesem Dezember schon bis gestern auf 1 393 Stück, und da sind die 13 Kilogramm der fünf Jugendlichen noch gar nicht eingerechnet. „Alles Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz“, nennt Michael Engler die Grundlage.

Die verbotenen Böller kommen aus Polen und Tschechien, und die Menschen westlich der Neiße werden nicht müde, sich auf solchen gefährlichen Schmuggel einzulassen. Gefährlich deshalb, weil billig auf Märkten und teils von vietnamesischen Straßenhändlern erworbene Böller keinerlei Sicherheitsstandards entsprechen. Das Ergebnis so mancher Explosions-Mixtur aus unseren Nachbarländern findet sich deshalb Jahr für Jahr auch in den Patientenlisten der Krankenhäuser wieder.

Links zum Thema Kommentar: Kriminelle Knalleffekte

In diesem Jahr wurden die Kontrolleure bereits ab Oktober in Größenordnungen fündig – selten war das so früh, weiß Michael Engler. Dabei kommen die Knaller-Schmuggler aus allen Altersgruppen. „Der 14-Jährige holt sich ebenso Pyrotechnik wie der 70-Jährige“, zählt der Polizeisprecher auf. Oft sind es kleine Mengen, aber es gibt auch die Fälle massiven Einkaufs. Vorige Woche hatte ein 53-jähriger Görlitzer gleich 564 Böller und Fontänen dabei. Kontrollen wie solche sind es, die die Polizisten dann auch stets von einer großen Dunkelziffer sprechen lassen. Immer seltener reagieren Ertappte zudem auch noch mit einem „Habe ich nicht gewusst“. Im Gegenteil: Der Preisvorteil im Ausland wird oft konkret benannt, und kunstvoll arrangierte Verstecke in den Autos lassen klar erkennen, dass sich die Bürger ihrer kriminellen Handlung durchaus bewusst sind.

Passiert etwas mit solchen Produkten, ist das auch ein Fall für Axel Brehm. Der Sachbearbeiter kümmert sich beim Landeskriminalamt Sachsen um unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen. Der Fachmann klärt erst einmal auf: „Die Leute bringen viel durcheinander. Pyrotechnik hat zum Beispiel nichts mit Sprengstoff zu tun, weil es um völlig verschiedene chemische Zusammensetzungen geht“, sagt der Kriminalhauptkommissar. Selbst offizielle Stellen warnen jährlich falsch vor „Polen-Böllern“, bedauert Axel Brehm. Diese jährliche Warnung richtet sich nämlich nur gegen ungeprüfte Knaller und Raketen. Und die gibt es auch in Polen nicht im offiziellen Handel, denn auch unsere Nachbarn sollten zu Silvester auf entsprechend geprüfte und damit legale Feuerwerke zurückgreifen. Dass mittlerweile sowohl geprüfte als auch gefährlich kriminelle Knaller überwiegend aus China geliefert werden, macht die Sachlage nicht einfacher. Auch nicht bei Kugelbomben, wie Ende 2015 wieder welche auf dem Marienplatz gezündet wurden. Das passiert stets falsch, weil nicht aufsteigend in Spezialabschussgeräten, sondern auf der Straße liegend. „Das macht die Wirkung so verheerend“, sagt Axel Brehm. Er zeigt auf Fotos, wie schwer verletzte Menschen nach Unfällen mit ungeprüftem Knallzeug aussehen. Es sind Bilder, die keiner sehen möchte.

Auf ein Wort

zur Startseite