Illegale Böller durch Bundespolizei sichergestellt Bei einem Mann aus München finden Polizisten 52 gefährliche Feuerwerkskörper.

Das Landeskriminalamt nutzt den Truppenübungsplatz Oberlausitz zur Sprengung von beschlagnahmter illegaler Pyrotechnik. © André Schulze

Zittau/Seifhennersdorf. Zwei deutsche Jugendliche haben am Dienstag insgesamt 24 nicht zugelassene Böller der Marken „Super Bangs“ und „Dum Bum“ aus Polen mitgebracht. Am 27. Dezember waren es insgesamt 52 illegale Böller der Marken „Dum Bum“ und „Viper 3“, die in Seifhennersdorf ein 44-jähriger Mann aus München über die tschechische Grenze ins Bundesgebiet verbracht hat. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Donnerstag mit.

Die beiden 17- und 19-Jährigen aus Zittau und Olbersdorf hatten über die Chopinstraße die Grenze zu Fuß überschritten. Die kontrollierenden Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach fanden etwa zehn Meter hinter ihnen zwei abgestellte Rucksäcke mit der illegalen Pyrotechnik. Die beiden Tatverdächtigen wollten mit diesen nichts zu tun haben.

Der Münchener war mit seinem Auto aus dem tschechischen Varnsdorf kommend eingereist und wurde kurz darauf kontrolliert. Die Beamten fanden im Fahrzeug die 52 Feuerwerkskörper, die teilweise der Kategorie F 3 zuzuordnen sind. Somit erfordern diese sogar eine besondere Erlaubnis zum Umgang und zur Einfuhr. Diese konnte der Fahrer nicht vorweisen. In beiden Fällen hat die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. (szo)

