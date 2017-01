Illegal entsorgter Müll wurde abgeholt

Der Schandfleck in Graupa ist verschwunden. Unbekannte hatte im Herbst 20 Säcke mit Grünschnitt illegal an dem Containerstandort an der Lohengrinstraße abgelegt. „Nach Weihnachten wurden die Müllsäcke entfernt“, sagt Ortsvorsteher Gernot Heerde. Bereits im Vorfeld hatte er die Stadtverwaltung Pirna informiert, die wiederum den für die Entsorgung zuständigen Abfallzweckverband benachrichtigte. Das Verhalten der Umweltsünder wertet Heerde als rücksichtlos gegenüber der Allgemeinheit. „Die Entsorgung musste durch eine Extraabholung erfolgen und geht zulasten der Steuerzahler, da die Entsorgungsfirmen dies der Stadt Pirna berechnen bzw. auf die Entsorgungskosten aller Bürger umlegen“, führt er aus. Es sei nicht das erste Mal, dass an dieser Stelle in Graupa illegal Müll abgelegt wurde.

Heerde weist darauf hin, dass die Bürger ihren Grünschnitt u. a. in der Deponie in Cotta entsorgen können. (hui)

