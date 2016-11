Illegal entsorgter Müll kostet viel Geld Nicht nur Reifen, auch Elektromüll wird immer wieder einfach in der Landschaft hinterlassen. Wer trägt die Kosten für die Entsorgung?

Was für eine Sauerei: Nicht nur in der Nähe des Wülknitzer Bahnhofs stapeln sich illegal entsorgte Autoreifen. Im Wald zwischen Wülknitz und Peritz wurden jetzt Dutzende Pneus gefunden, die dort widerrechtlich hinterlassen worden waren. Das Problem gibt es in vielen Orten. © Sebastian Schultz

Der Wülknitzer Bahnhof ist schon lange keine Schönheit mehr. Dass gleich daneben illegal Müll entsorgt wird, macht es nicht besser. Doch die paar Altreifen, die hier herumliegen, sind offenbar nichts zu dem Reifenstapel, der kürzlich im Wäldchen zwischen Wülknitz und Peritz an der Alten Salzstraße entdeckt wurde. Gemeinderäte berichten von geschätzt 30 Reifen, die dort abgeladen worden waren. „Der Bauhof hat die Aufgabe, immer nachzusehen“, so Gemeindechef Hannes Clauß (parteilos). Den Räten empfahl er, die Verwaltung zeitnah auf solche Funde aufmerksam zu machen.

Anfang der Woche hat auch ein ähnlicher Fund im Raschütz-Wald für Empörung gesorgt. Der Lampertswalder Sportlehrer Udo Gabrisch hatte beim sonntäglichen Waldlauf vier Pkw-Räder entdeckt. Einer oder mehrere Unbekannte hatten sie dort zurückgelassen. Das Motiv ist nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich wollten sie Entsorgungskosten sparen.

Erfolge bei der Aufklärung

Dass solche Probleme immer wieder auftauchen, weiß auch die Landkreis-Sprecherin Kerstin Thöns. „Kühlschränke, Grünschnitt oder Reifen – alles, was alt und verbraucht ist, wird von Umweltfrevlern illegal entsorgt“, sagt sie. „Anders kann man solche Leute nicht nennen.“ Das Landratsamt gehe jedem Hinweis, der zu den Umweltsündern führen könne, nach. Aber das treffe auch auf kommunale Verwaltungen, Polizei, entsprechende Landesämter und Mitarbeiter des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbland (ZAOE) zu. „Erfolge sind zu verzeichnen“, so Kerstin Thöns. In dieser Woche seien zwei aktuelle Altreifenablagerungen aufgeklärt worden. „Insgesamt über 60 Reifen mussten wieder eingesammelt werden“, so Thöns. Ihrer Kenntnis nach würden auch die vier Räder aus dem Raschütz-Wald dazuzählen.

„Die Reifen liegen aber noch ganz genauso da wie am Sonntag“, sagt hingegen Udo Gabrisch. Er hatte auf der Internetseite des SV Lampertswalde den Fall bekannt gemacht und gehofft, dass der Verursacher seine Zeilen liest und die Räder von sich aus wieder wegräumt. Eines hatte ihn gewundert. „Das Profil der Reifen ist noch richtig gut. Da habe ich gestaunt“, erzählt er.

„Ich verstehe solche Leute nicht, die ihren Müll in die Landschaft werfen“, sagt ZAOE-Geschäftsführer Raimund Otteni. „Warum liegen zum Beispiel Kühlschränke im Wald?“, fragt er. Diese könnten doch kostenlos entsorgt werden. Er vermutet, dass der ein oder andere Sperrmüllsammler aus Polen und Tschechien seine Ladung illegal aussortiert. „Aber das sind mit Sicherheit nicht nur sie, sondern auch Deutsche“, sagt Otteni. Der ZAOE trägt die Kosten für die Entsorgung der illegalen Abfallablagerungen. Diese werden aus den Verbrauchergebühren finanziert. Otteni: „Letztendlich bezahlen alle Bürger für die Verfehlungen einzelner.“

Im Landkreis Meißen schwanken diese Kosten. 2013 musste hier der ZAOE knapp 80 000 Euro bezahlen, 2014 sogar rund 99 000 Euro. Im vergangenen Jahr gingen die Kosten für illegal entsorgten Müll auf knapp 70 000 Euro zurück. „Aber das ist immer noch zu viel“, so Otteni.

Wie hoch die Aufklärungsrate der illegalen Müllentsorgung ist, darüber führt das Landratsamt keine Statistik. Doch wenn jemand dabei erwischt wird, muss er mindestens mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen, sagt Landratsamtssprecherin Kerstin Thöns. Je nach illegal abgelagerter Abfallart und -menge sei im sächsischen Bußgeldkatalog Umweltschutz ein Bußgeldrahmen festgelegt.

