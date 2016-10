Illegal Eingereiste geschnappt Beamte der Bundespolizei konnten in Pirna eine syrische Großfamilie stoppen, die unerlaubt nach Deutschland einreisen wollte.

© dpa

Beamte der Bundespolizei schnappten zehn illegal eingereiste Syrer. Mittwochmittag wurden durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden insgesamt zehn illegale Migranten im internationalen Einreisezug EC 174 (Prag–Hamburg) festgestellt.

Bei den Personen, die vermutlich aus Syrien stammen, handelt es sich um zwei Männer (30, 33), drei Frauen (28, 38, 57) sowie fünf Kinder im Alter von wenigen Monaten bis 10 Jahren.

Wie die Bundespolizei mitteilt, konnten die Personen bei ihrer Kontrolle keinerlei Papiere vorlegen. Sie verfügten somit nicht über die erforderlichen aufenthaltslegitimierenden Dokumente für die Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen der polizeilichen Bearbeitung stellten die Personen ein Schutzersuchen und wurden anschließend an die Erstaufnahmeeinrichtung in der Bremer Straße in Dresden weitergeleitet. (szo)

