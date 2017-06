Ikea stellt Billy ins fremde Netz Der schwedische Möbelriese will seine Waren künftig auch über konzernfremde Internethandelsriesen verkaufen. Auch sonst wird an der Konzernstrategie gebastelt.

Das Regal Billy ist ein Bestseller – im Laden, aber auch im Online-Verkauf. © picture alliance / dpa

Möbelriese drängt ins Netz: Ikea hat die Zeichen der Zeit erkannt und will seine Vormachtstellung nun auch massiv im Internet sichern. Kunden, denen der Gang zum Ikea-Warenhaus zu mühselig ist, weil viele Produkte nur einen Internet-Klick entfernt sind, will der Konzern über eine Zusammenarbeit mit konzernfremden Internethandelsprofis entgegenkommen. Dies bestätigt Martina Smedberg, Sprecherin der Ikea Group. „Wir sind offen für Tests, Ikea-Produkte durch andere Online-Plattformen als unsere eigenen verfügbar zu machen“, sagt sie.

Das ist eine kleine Revolution. Noch nie zuvor wurden fabrikneue Ikea-Möbel außerhalb der eigenen blau-gelben Kaufhäuser und der Ikea-Internetseite verkauft. Als mögliche Partner sind der Marktführer Amazon aus den USA und sein chinesischer Konkurrent Alibaba im Gespräch. „Ich lasse es offen, auf welchen Plattformen“, sagt Ikea-Topmanager Torbjörn Lööf der Nachrichtenagentur Reuters.

Der schwedische Möbelgigant baut seine Verkaufsstrategie schon seit einigen Jahren um. 2015 setzte der Konzern sich das Ziel, bis 2020 den Umsatz auf 50 Milliarden Euro nahezu zu verdoppeln. 2016 hat die Ikea Group ihren Online-Verkauf um 30 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro erhöht. Das sind aber bislang nur bescheidene sieben Prozent des Gesamtumsatzes von 34,2 Milliarden Euro.

Möbelrücken am Bildschirm

Bisher war der Warenhausbesuch als Kerngeschäftsidee gewünscht, weil Kunden beim Gang durch die labyrinthartig gestalteten Verkaufsflächen für gewöhnlich viel mehr einkaufen als geplant. „Der Trick ist, dass der Kunde auf eine Weise durch das Warenhaus geführt wird, die das Zurückgehen erschwert. Wenn man etwas sieht, stopft man es in den Einkaufswagen, weil man später nicht mehr an denselben Ort zurückkommt“, sagte der britische Architekturprofessor Alan Penn der Zeitung Times. Der Ikea-Effekt werde zusätzlich durch die Randlage der Möbelhäuser flankiert – im Sinne von: „Die Chance nutzen, wenn man schon mal da ist.“

Der Konzern will nun durch virtuelle Konzepte das Erlebnis eines Warenhausbesuchs nachstellen. Der Onlinekunde soll Inspiration und Tipps für ergänzende Käufe erhalten. „So können Internetkunden virtuell sehen, wie ein Möbelstück in die eigenen vier Wände passt“, sagte Ikea-Managerin Carole Bates. Am Donnerstag gab Ikea die Zusammenarbeit mit dem ITRiesen Apple bekannt. Zusammen will man an einem Online-Design mit „Augmented Reality“ feilen, einer digitalen Verstärkung der Wirklichkeit.

Zur neuen Strategie gehört auch eine einfachere Zusammenbautechnik. Statt zu schrauben, sollen Möbel „zusammengeklickt“ werden. Auch die Einrichtung von Ikea-Warenhäusern nahe beim Kunden, wie bereits in den Stadtzentren von Berlin und Hamburg geschehen, gehört zur neuen Strategie. Und auch der Test von kleineren Ikea-Filialen in Großbritannien. „Wir testen gerade europaweit neue, unterschiedliche Ladenkonzepte. Insgesamt sind es rund 40 Testeinheiten“, sagt Ikea-Sprecherin Smedberg. In Deutschland allerdings seien keine kleinen Filialen geplant, heißt es bei Ikea Deutschland.

Auch hat Ikea mehr logistische Vertriebspunkte errichtet, um im Internet bestellte Waren schneller ausliefern zu können. So werden in Spanien, Norwegen und Kanada zentrale Abholpunkte von Waren für Kunden getestet.

zur Startseite