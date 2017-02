Ikea am Elbepark baut um

Das Ikea-Einrichtungshaus in Dresden. © dpa

Die Kunden sollen bald noch mehr in Wohnwelten eintauchen können: Seit Kurzem wird die Möbelausstellung im Ikea am Elbepark umgebaut. Die Arbeiten auf der 5 600 Quadratmeter großen Fläche im ersten Stock erfolgen etappenweise. So muss das Möbelhaus nicht geschlossen werden. Die Abteilung für Büromöbel wurde bereits umgebaut, insgesamt dauern die Arbeiten allerdings bis Mitte Mai. Es werden 1,6 Millionen Euro investiert.

Dafür wird in der Ausstellungsetage nicht nur ein neuer, heller Bodenbelag verlegt. Unter dem Motto „Room for life“ sollen Räume im Raum entstehen. Dafür werden an diversen Stellen vier Wände aufgestellt, die von außen neutral sind und so auf das Innere neugierig machen sollen. Künftig gehen die Kunden dann weniger am Sortiment vorbei und vielmehr hindurch. Zur besseren Vorstellung gibt es auch Balkone und Dachschrägen. Neue Medien sollen außerdem für das Gefühl sorgen, wirklich in eine andere Welt einzutauchen, so Hartmut Buse, Pressesprecher von Ikea Deutschland.

Zuletzt wurde in dem Möbelhaus die Kaufhalle im Erdgeschoss umgebaut. Die Arbeiten fanden im Mai und Juni vergangenen Jahres statt. Eröffnet hat Ikea im August 2001. (SZ/sag)

