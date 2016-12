Ihre Liebe begann fast wie im Märchen Genau 65 Jahre sind Liesa und Heinz Sperl am Weihnachtstag verheiratet. Ein kaputter Schuh hat sie zusammengebracht.

Mit ein paar Handgriffen hatten Liesa und Heinz Sperl ihr Hochzeitsfoto gefunden. Glücklich sind die beiden immer noch – und dankbar für ihre Familie und Zeit, die sie gut zusammen gemeistert haben © Dietmar Thomas

Auch wenn sie jetzt 61 Jahre in Leisnig wohnen – ihre eiserne Hochzeit feiern Liesa (84) und Heinz (86) Sperl am heutigen Weihnachtstag in Wismar. Dorthin hat es ihre einzige Tochter verschlagen. Die heiratete einen Seemann, und deshalb zog sie der Liebe hinterher.

Insgesamt hat das Jubelpaar fünf Kinder. Die sind inzwischen selbst Großeltern. Daher wird es zu Weihnachten auch kein Wiedersehen mit allen geben. Ein Familienfest, das hat sich Liesa Sperl anlässlich ihres 85. Geburtstages im nächsten Jahr vorgestellt. Ob es aber tatsächlich eine große Einladung wird, macht sie von ihrer Gesundheit abhängig. Sie merke inzwischen sehr deutlich, dass ihr mit jedem Jahr alles schwerer fällt.

Morgens mal im Bett liegen zu bleiben, kommt für sie dennoch nicht infrage. „Wir zwingen uns auch dazu, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde rauszugehen und zu laufen“, erzählt die 84-Jährige. Da komme ihr zugute, dass sie in jungen Jahren viel zu Fuß unterwegs war. „Wenn sie fünf Kinder im Wagen schieben mussten, wissen sie, was sie gemacht haben“, sagt sie schmunzelnd. Überhaupt zeigt die Leisnigerin viel Humor. Das ist einer der Gründe, weshalb sich Heinz Sperl für seine Liesa entschieden hat. Die zwei haben sich wie viele beim Tanzen kennengelernt. Wie bei Aschenbrödel hat die spätere Braut zwar nicht den Schuh verloren. „Aber mir ist der Absatz kaputt gegangen und Heinz versuchte, mir irgendwie zu helfen“, erzählt Liesa Sperl. Dass ihr Zukünftiger sie dann vom Döbelner Hotel „Zur Goldenen Sonne“ bis nach Großbauchlitz „durch die halbe Stadt nach Hause“ begleitet hat, das imponiert ihr nach 65 Jahren immer noch.

Schon im Sommer 1951 haben sich die beiden verlobt, zu Weihnachten wurde geheiratet. „Ganz einfach deshalb, weil es so schon wenig zu Essen gab. Für Weihnachten wurde alles zusammengenommen. So hatten unsere Gäste auch was auf dem Tisch stehen“, erzählt das Jubelpaar. Romantik war in der damaligen Zeit Luxus.

Den konnten sich die Sperls auch nach der Heirat nicht leisten. Sie wohnte selbst mit den ersten Kindern noch bei den Eltern in Döbeln, Heinz Sperl war bei der Grenzpolizei in Kleinmachnow. Erst 1955 zogen sie nach Leisnig und in der Kirchstraße erstmals zusammen, weil sie hier eine Wohnung bekamen. Sperl arbeitete dann bis zum Vorruhestand als Metallbauer im DBM in Döbeln. Mit dem Zug fuhr er jeden Tag hin und zurück.

Liesa Sperl hat durch Putzen das Familieneinkommen aufgebessert. Zuletzt arbeitete sie in der Verwaltung der Wohnungsgesellschaft LWVG. Erst 1982, als die Kinder schon groß waren, konnten sie sich einen ersten Urlaub in Bärenstein leisten. Seit 1995 wohnen die beiden an der Jahnstraße. Viele Reisen haben sie sich inzwischen gegönnt, vor allem nach Mallorca, wo das Klima Liesa Sperl gut tut. Sie sei oft krank gewesen, ihr Mann hätte in dieser Zeit immer zu ihr gestanden. Dafür ist sie dankbar. Auch gestritten hätten sie sich im Laufe der Ehejahre hin und wieder. „Es muss mal krachen“, sagt sie lachend.

zur Startseite