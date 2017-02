Ihr Favorit für das höchste Amt Sechs Politiker aus dem Landkreis wählen am Sonntag den Bundespräsidenten mit. Etwas verraten sie schon vorab.

Der Favorit: Frank-Walter Steinmeier, Ex-Außenminister

Der Kandidat der Linken: Prof. Christoph Butterwegge.

AfD-Kandidat und Mitbegründer: Albrecht Glaser.

Dass der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier der nächste Bundespräsident Deutschlands und damit Staatsoberhaupt werden wird, gilt als sicher. Dennoch ist es auch diesmal etwas Besonderes, wenn am Sonntag im Deutschen Bundestag die Bundesversammlung zum 16. Mal in ihrer Geschichte zusammenkommt. Denn diesmal gehören dem Gremium nicht weniger als 1 260 Mitglieder an. Die Zahl orientiert sich an der Zahl aller Bundestagsabgeordneten – sie wird stets verdoppelt. Weil es noch nie so viele Bundestagsabgeordnete gab wie in dieser Legislaturperiode (630), ist dieses Mal die Bundesversammlung so groß wie nie zuvor.

Aus Sachsen werden 67 Mitglieder bei der Wahl dabei sein. Anders als viele andere Bundesländer entsendet der Freistaat fast nur Berufs- oder ehrenamtliche Kommunalpolitiker. Eine der wenigen Ausnahmen ist die Frontfrau der Band Silbermond, Stefanie Kloß. Die SPD hat die 32-Jährige für die Bundesversammlung nominiert.

Erstmals können auch Politiker der AfD einen Bundespräsidenten mitwählen. Aus Sachsen reisen vier Vertreter der Partei nach Berlin, darunter die Bundesvorsitzende Frauke Petry. Die AfD schickt mit dem früheren CDU-Politiker Albrecht Glaser auch gleich einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Als Mitglied der Bundesversammlung, zu dem ihn die sächsische AfD berufen hat, darf er auch selbst mitwählen.

Noch ein weiterer Kandidat wird aus Sachsen entsandt: Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge tritt für die Linke an – und wurde von der sächsischen Linken ebenfalls als Mitglied in die Bundesversammlung entsandt. Weitere Bewerber für das höchste Amt im Staat sind Frank-Walter Steinmeier, Kanzleramtschef unter Gerhard Schröder sowie bis vor Kurzem Bundesaußenminister, der einstige Fernsehrichter Alexander Hold (Freie Wähler) sowie Engelbert Sonneborn (Piratenpartei).

Mit sechs Politikern ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in der Bundesversammlung vertreten. Klaus Brähmig (CDU) und André Hahn (Linke) sind als Bundestagsabgeordnete dabei. André Hahn verrät vorab, dass er Christoph Butterwegge für den besten Kandidaten hält. „Aber nicht deshalb, weil er von meiner Partei nominiert worden ist, sondern weil er ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen Mitbewerbern hat: Er ist ein renommierter Sozialwissenschaftler und Armutsforscher, hat sich mit der Verteilung von Armut und Reichtum sowie den verheerenden Auswirkungen der Agenda 2010 und der Hartz-Gesetze in Deutschland befasst“, so Hahn. Zum Favoriten Steinmeier sagt er, dass der zwar kein schlechter Außenminister war. „Als ehemaliger Kanzleramtschef trägt er aber in entscheidendem Maße Mitverantwortung für die Agenda-Politik und damit die soziale Spaltung der Gesellschaft sowie für die Geheimdienstskandale und in seinem letzten Amt auch für die militärisch geprägte Außenpolitik der Bundesrepublik.“

Steinmeier ist überraschend Konsenskandidat der Großen Koalition geworden. Es war einer der letzten Coups von Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel, dass er für seinen Parteifreund die Zustimmung von Kanzlerin Angela Merkel bekam. Mittlerweile unterstützen auch die FDP und Teile der Grünen Steinmeier offiziell.

Ergebnis im ersten Wahlgang?

Auch der CDU-Abgeordnete Klaus Brähmig findet lobende Worte für ihn. Brähmig zitiert zwar einen Journalisten der Bild-Zeitung, der die Nominierung Steinmeiers folgendermaßen kommentierte: „Die Schönheit der Demokratie liegt im Streit, nicht im Konsens und schon gar nicht in der undurchschaubaren Absprache.“ Dieser Aussage stimme er zu, so Brähmig. „Trotzdem haben wir einen respektablen Kandidaten gefunden.“ Er gehe fest davon aus, dass Frank-Walter Steinmeier bereits im ersten Wahlgang zum neuen Bundespräsidenten gewählt werde. „Persönlich habe ich ihn in den letzten Jahren häufiger im Auswärtigen Ausschuss erleben können und ihn dabei als aufgeräumten politischen Kopf erlebt, der auch staatsmännische Qualitäten mit sich bringt. Meine Stimme hat er sicher“, so Brähmig.

Zustimmung erhält Steinmeier auch vom CDU-Landtagsabgeordneten Jens Michel. „Da mein Favorit, Bundestagspräsident Norbert Lammert, nicht zur Verfügung steht, wird wohl die zweite Wahl die erste werden“, sagt er. „Ich erwarte mir aufgrund Steinmeiers politischer Erfahrung eine besonnene und neutrale Amtsführung mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit, ohne dass er ein Dampfplauderer wird.“

Ebenfalls verwundert nicht, dass André Barth, AfD-Abgeordneter im Sächsischen Landtag, dem Kandidaten seiner Partei die Stimme geben wird. „Albrecht Glaser ist kein Berufspolitiker und verfügt trotzdem über allerhand Erfahrung im politischen Geschäft.“ Glaser könne die Stimme des Volkes am besten vertreten, wisse sich aber gleichzeitig auf dem rutschigen politischen Parkett zu bewegen. „Einen solchen Präsidenten braucht unser Land“, sagt Barth.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Andrea Dombois und die Freitaler Grünen-Stadträtin Ines Kummer wollen nicht vorab öffentlich verraten, welchem Kandidaten sie bei der geheimen Wahl ihre Stimme geben. Andrea Dombois sagt: „In der Bundesversammlung werden die Kandidaten die Möglichkeit einer Vorstellung erhalten. Diese wird für mich entscheidend für mein Votum sein.“ Ines Kummer sagt, sie werde jenen Kandidaten wählen, der die Werte einer modernen, weltoffenen, sozial gerechten und ökologisch orientierten Gesellschaft verkörpere. „Frank-Walter Steinmeier werden gute Chancen eingeräumt. Er findet ja bei vielen Menschen Zuspruch“, sagt Ines Kummer. Sie bedauere es, dass es keine einzige Kandidatin gebe.

