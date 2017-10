Ihr erster Tanz Viktoria Rebensburg startet mit einem Sieg in die olympische Saison, ehe der Auftakt vom Winde verweht wird.

Versprochen ist versprochen: Viktoria Rebensburg tanzt nach der Siegerehrung im Dirndl. © dpa

Über die Talente von Viktoria Rebensburg abseits der Skipiste war bisher noch nicht sehr viel bekannt. Die 28-Jährige vom Tegernsee gibt wenig Privates von sich preis. Aber am Samstag hat sie gezeigt, dass sie nicht nur zu den besten Skirennläuferinnen der Welt gehört, sondern auch eine gute Tänzerin ist. Bei der Siegerehrung für das erste Weltcup-Rennen der neuen Alpin-Saison legte sie gekleidet im grünen Dirndl unter dem vor der Kälte schützenden Anorak mit einem italienischen Kollegen eine Mischung aus Polka und Foxtrott auf den Asphalt von Sölden, und das sah beinahe so professionell aus wie ihre beiden Fahrten ein paar Stunden zuvor oben im Schnee.

Das mit dem Dirndl hat Rebensburg Überwindung kostet, mehr offensichtlich, als der Tanz mit Florian Eisath. Aber sie hatte sich die Verkleidung selbst eingebrockt. Am Tag vor dem Riesenslalom hatte sie sich bei der Startnummernauslosung das Versprechen abringen lassen, bei einem Sieg am Abend in Tracht auf dem Marktplatz zu erscheinen. Vielleicht rechnete sie selbst nicht damit, ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen. „Ich wusste, dass ich gut drauf war, aber das macht es nicht immer ganz einfach, weil man das natürlich zeigen möchte und trotzdem die nötige Gelassenheit bewahren muss“, gab sie zu. Das ist ihr in Sölden gelungen.

Nach Platz drei im ersten Durchgang holte sie sich mit einer cleveren und fehlerfreien Fahrt im Finale den Sieg vor der Französin Tessa Worley, immerhin Weltmeisterin und Gewinnerin der Weltcup-Wertung im Riesenslalom in der vergangenen Saison, und Manuela Mölgg aus Italien.

Rebensburg war wohl auch deshalb vorsichtig mit ihren Prognosen, weil ihr letzter Weltcup-Sieg bereits eineinhalb Jahre zurückliegt und vor allem die vergangene Saison eine mit vielen Problemen gewesen ist. Nach einer verkorksten Vorbereitung mit Rückenproblemen und einem Schienbeinkopfbruch im rechten Knie waren zwei dritte Plätze ihre besten Resultate, einer davon in ihrer Lieblingsdisziplin Riesenslalom. Bei der WM in St. Moritz ging sie leer aus, musste viel Kritik einstecken, zog hinterher aber auch Konsequenzen, ebenso wie der Deutsche Skiverband.

Alpindirektor Wolfgang Maier installierte mit Jürgen Graller einen neuen Cheftrainer, der nicht nur die einzige Weltklasseläuferin im Team wieder in die Spur bringen sollte, sondern endlich auch die Kolleginnen weiter nach vorne. Hinter Rebensburg gibt es in Riesenslalom, Abfahrt und Super-G keine deutsche Athletin unter den besten 40 der Welt. Die erste Vorgabe scheint dem Österreicher Graller bereits gelungen zu sein. „Vicky hat so viel Potenzial und so viel Gefühl. Ihr Anspruch ist es, da zu stehen, wo sie heute war“, sagte Graller am Samstag. Nach höheren Trainingsumfängen in der Vorbereitung, mehr Vergleichen auf höchstem Niveau dank Kooperationen im Frühjahr mit Norwegen, einer Umstrukturierung der Trainingsgruppen und einer besseren Kommunikation war Regensburg bereits vor dem Start überzeugt, „dass es in eine gute Richtung geht“.

Wegen der großen Zeitspanne, die zwischen dem Auftakt und den nächsten Rennen liegt, „muss man das Rennen richtig einordnen können“, findet Maier. Sie habe damit erst einmal nur „die Lorbeeren für die Vorbereitungszeit geerntet“, mehr nicht. Weitere Erfolge konnte er durch das abgesagte Herren-Rennen am Sonntag nicht bejubeln. Ein Sturm verhinderte den Start von Felix Neureuther & Co.

Während es für die Slalomfahrer bereits in zwei Wochen in Levi weitergeht, hat Rebensburg nun bis Ende November, bis zum Riesenslalom von Killington, Pause. Das Ergebnis vom Samstag habe „keine größere Relevanz für alles, was im Januar oder Februar ist“, weiß sie. Allerdings spielte bei Regensburg mehr als bei vielen anderen Athleten der Auftakt mental eine große Rolle. „Das Gefühl, das man mitnimmt, ist etwas Besonderes.“

Und wenn sie beim Auftakt gut war, war es die Saison anschließend auch. Nach Platz eins 2010 und Platz zwei 2011 gewann sie jeweils die Riesenslalom-Wertung im Weltcup. 2013 wurde sie Dritte und holte knapp vier Monate später bei den Winterspielen in Sotschi Bronze. „Natürlich hilft der Sieg jetzt extrem“, sagt Rebensburg. Allein wegen des guten Gefühls.

