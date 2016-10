Ihm kann ja keiner Wie Horst Seehofer sich zu seinen politischen Absichten endlich klar äußert, trotzdem wieder alles offenlässt und nebenbei die ganze Union rettet.

In herzlicher Konkurrenz vereint: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (l.) und sein Finanzminister Markus Söder. Im ZDF verpasste er seinem potenziellen Nachfolger einen Dämpfer – wieder mal. © picture alliance / dpa

Da bricht was ein. In Landshut zum Beispiel, der früheren bayerischen Residenz- und Universitätsstadt, die seit Menschengedenken tiefschwarz regiert wird, haben sie am Sonntag einen FDP-Mann zum Oberbürgermeister gewählt, einen gebürtigen Österreicher gar. Da geht’s ans Establishment der CSU. Und das mag die Partei, die als einzige in Deutschland (noch) mit absoluter Mehrheit regiert, so gar nicht leiden. Zudem nagen selbst in Bayern grüne Befindlichkeiten an der schwarzen Gutbürgerlichkeit; gegen die AfD lassen sich auch um das Reich der CSU keine Zäune ziehen, und wenn Horst Seehofer voraussagt, dass im nächsten Bundestag sieben statt derzeit fünf Parteien sitzen werden, dann skizziert er auch den drohenden Bedeutungsverlust seiner Partei auf gesamtstaatlicher Ebene.

In dieser Lage aber ist Seehofer der Parteichef. Er muss, er will die CSU in die Wahlschlacht führen. Zuvor aber lässt Seehofer, der mit seinen 67 Jahren alles andere als amtsmüde wirkt, jeden spüren, dass er sich so stark fühlt wie nie zuvor. Das registrieren die CSU-Leute im Landtag, von denen viele die Faust in der Tasche ballen, denen zur Palastrevolution aber Macht, Mut und der günstige Moment fehlen; das merken jene in der Partei, die ihren Vorsitzenden politisch beerben wollten.

Wenn es ums Bundeskanzleramt geht oder um andere künftige Politikposten, weist Seehofer jegliche Personaldebatte mit dem Satz zurück, zuvor müssten „Inhalte und Strategien“ ausgehandelt sein. Gegen seinen möglichen Nachfolger, den in Fraktion und Land beliebten Markus Söder jedoch führt Seehofer eine reine, von Sachfragen unberührte Personalschlacht. Seehofers Interview am Montagabend im ZDF war für Söder der schwerste Schlag. Bis 2018, so sagte Seehofer, werde er bayerischer Ministerpräsident bleiben: „Wir brauchen einen Wechsel in Bayern, aber nicht früher.“ Allenfalls „wäre ich bereit, mein Amt als Parteivorsitzender nächstes Jahr zur Verfügung zu stellen, um unsere personelle Basis zu verbreitern und in Berlin mehr Durchschlagskraft zu bekommen.“ Damit hat er zwar eine Tür geöffnet, sie aber sofort wieder verschlossen. Ein künftiger CSU-Chef nämlich, findet Seehofer, müsse just der „Durchschlagskraft“ wegen in Berlin sitzen, und Söder will auf keinen Fall dorthin. Falls ihm selber aber, sagt Seehofer unter Hinweis auf die fehlende „Bereitschaft von Persönlichkeiten“ weiter, „das Bilden einer guten Mannschaft nicht gelingen sollte“ dann könne er eine eigene Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl „nicht völlig ausschließen“.

Insgesamt drängt sich der Eindruck auf, Seehofer halte nur sich allein für fähig, die nächsten Wahlen zu bestehen.

Auch wenn Seehofer sich nicht gerade als Kandidat gegen Merkel ins Spiel bringt, er will sich von einer unüberbietbaren Basis in Bayern aus auch den Wählern nördlich des Mains empfehlen: als eine bundespolitische Marke, als „der“ Siegesträger in der Union, als Garant gegen einen weiteren „Linksruck“.

Was Seehofer nach der Bundestagswahl machen wird, das lässt er am Ende doch wieder offen. Nach Berlin gehen? In eine Regierung Merkel? Sich deren Kabinettsdisziplin unterordnen? Er habe, sagt Seehofer „nach jetzigem Stand“ im ZDF, der heimischen Bevölkerung versprochen, bis 2018 ihr Ministerpräsident zu bleiben. „Da müsste schon der Himmel über Bayern einstürzen, dass man einen anderen Weg geht.“ Der Satz geht aber weiter: „Das können Sie als Politiker nie ausschließen.“

