Ihle nach Strauchler über 500 Meter nur auf Platz 18

Nico Ihle hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Astana auch im zweiten Rennen über 500 Meter am Sonntag nicht sein wahres Leistungsvermögen zeigen können. Nach einem erneuten Fehler in der letzten Kurve strauchelte der Chemnitzer wenige Meter vor dem Ziel, stolperte über ein Bahn-Begrenzungshütchen und kam in 35,22 Sekunden nur auf Platz 18.

Noch vor zwei Wochen hatte der Chemnitzer in Nagano den ersten Weltcupsieg über 500 Meter erkämpft. Schnellster Eissprinter war am Sonntag der Russe Ruslan Muraschow, der sich in 34,52 Sekunden vor dem im Weltcup führenden Landsmann Pawel Kulischnikow (34,59) durchsetzte. (dpa)

