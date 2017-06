IHK will regionale Unternehmen vernetzen

Um Industrieunternehmen im Landkreis Mittelsachsen untereinander und mit neuen Gewerbestandorten zu vernetzen, organisiert die Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz einen „Regionaltreff Mittelsachsen“. Am Vormittag des 4. September soll die Auftaktveranstaltung in der Gemeindeverwaltung Halsbrücke stattfinden.

Ortsansässige Unternehmen stellen sich vor und erklären, welche Leistungen sie anbieten. Zugesagt hat bislang etwa die Metall-Technik Halsbrücke GmbH & Co. KG (MTH). „Ein guter Draht und kurze Wege zu Lieferanten in der Region sind für uns entscheidend, um auch zukünftig flexibel auf neue Aufträge reagieren zu können“, sagte Johannes Ernst, Geschäftsführer des Unternehmens, mit Blick auf die Veranstaltung. Seit diesem Jahr würden in seinem Unternehmen neben Industriekaufleuten auch Lehrlinge im gewerblichen Bereich ausgebildet, so Ernst weiter. Als Beispiel nannte er Zerspanungsmechaniker.

Wer beim „1. Regionaltreff Mittelsachsen“ zuhören, sein Unternehmen oder seinen Gewerbestandort vorstellen möchte, kann sich bei Christopher Runne melden: 03731 79865 5300. Er steht für Anmeldungen und Fragen zur Verfügung. (DA/fak)

