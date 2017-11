IHK rät zu Notfallhandbuch für Firmenchefs Innerhalb von zwei Wochen sind vier Unternehmer verstorben. Ihre Nachfolge ist nicht geregelt.

Viele Unternehmer im Landkreis haben ihre Nachfolge nicht geregelt. Das wurde in den vergangenen zwei Wochen wieder deutlich. Wie Jenny Göhler, Ansprechpartnerin für die Krisenbewältigung der Regionalkammer Mittelsachsen der IHK Chemnitz, informierte, seien innerhalb von 14 Tagen vier Firmenchefs verstorben. „In allen Fällen war unklar, was nun mit dem Geschäft passiert“, so Jenny Göhler.

Daher weisen die regionalen Vertreter der Industrie- und Handwerkskammer auf das Notfallhandbuch für Unternehmer hin. Die über 60 Seiten umfassende Publikation der IHK gibt den Firmenchefs einen Überblick über die wichtigsten Themen, die es im Falle eines längeren Ausscheidens aus dem Unternehmen aufgrund eines Unfalls oder bei Krankheit, aber auch im Falle eines Todes zu regeln gilt.

Die Geschäftsführer können Checklisten abarbeiten, um keinen Aspekt außer Acht zu lassen. Angesprochen werden unter anderem die Punkte Grundlegendes, wie die Unternehmensnachfolge, Finanzielles einschließlich des Umgangs mit den Geschäftskonten, Mitgliedschaften sowie Verträge und Urkunden, betriebliche Daten wie wichtige Kunden oder Lieferanten. Schlussendlich werden in dem Handbuch auch Passwörter sowie weitere Zugangsdaten erfasst. Für jeden Bereich gibt es in der Publikation Formblätter, die lediglich auszufüllen sind. (DA/mf)

Das Handbuch gibt es auch online unter www.chemnitz.ihk24.de.

