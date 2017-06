IHK-Chef wird 60 Matthias Schwarzbach, der seit 2014 die Zittauer Kammer leitet, feiert am Dienstag runden Geburtstag.

Matthias Schwarzbach ist seit 2014 Chef der IHK-Geschäftsstelle in Zittau. © Matthias Weber

Den Wechsel zur Industrie- und Handelskammer (IHK) bezeichnet Matthias Schwarzbach als das Beste, was ihm passieren konnte. Die Arbeit mache ihm Spaß und die Zusammenarbeit im Team sei sehr gut. Seit 2009 arbeitet der Ostritzer für die Kammer, übernahm 2014 – für ihn damals, wie er selbst erklärte, etwas überraschend – die Leitung der Zittauer Geschäftsstelle. Hier lädt er Kollegen, Unternehmer, Freunde und Weggefährten am Dienstag zu einer Feier ein – denn Matthias Schwarzbach feiert an diesem Tag seinen 60. Geburtstag.

Die eingeladenen Gäste hat er um eine Spende für die Bürgerstiftung zivita gebeten, deren Stifter er seit einigen Monaten ist. Schwarzbach möchte einen der drei Bürgerpreise, die jährlich vergeben werden, sponsern. Das ehrenamtliche Engagement in der Region liege ihm besonders am Herzen, erklärt Schwarzbach. Den Bürgerpreis erhalten Menschen, die sich im Landkreis auf besondere Weise ehrenamtlich einbringen. Der IHK-Chef hätte selbst auch mal einen Bürgerpreis verdient. Denn Schwarzbach engagiert sich ebenfalls in vielen Bereichen ehrenamtlich. So setzt er sich unter anderem für den Erhalt der Oberlausitzer Umgebindehäuser und das Zittauer Theater ein. Bei den Theaterfreunden gehört er beispielsweise zu den Mitorganisatoren der Theaterstammtische. In seiner Heimatstadt Ostritz ist er aktiv in der katholischen Gemeinde, setzte sich unter anderem für die Restaurierung der beiden Seitenaltäre in der katholischen Kirche ein. Darüber hinaus wurde er 2015 zum Vorsitzenden des Förderkreises des Internationalen Begegnungszentrums St. Marienthal (IBZ) gewählt.

Mit dem IBZ war er schon zuvor verbunden. Als Bauamtsleiter der Stadt Ostritz – diese Funktion begleitete Schwarzbach von 1990 bis 2002 – entwickelte und setzte er mit anderen Akteuren das Konzept der Energieökologischen Modellstadt um. Dabei war auch ein intensiver Kontakt mit dem IBZ erforderlich. Nachdem sein damaliger Chef, der Ostritzer Bürgermeister Günter Vallentin, 2001 neuer Landrat von Löbau-Zittau wurde, holte dieser Matthias Schwarzbach ebenfalls in die Landkreisverwaltung. Schwarzbach wurde Technischer Beigeordneter des Landkreises. Nach der 2008 erfolgten Kreisreform und der Bildung des größeren Landkreises Görlitz war Schwarzbach nicht mehr in der Kreisverwaltung tätig. Schon bald nach seinem Abschied aus dem Landratsamt ereilte ihn der Ruf der IHK. „Mein großer Traum ist es, dass die Gemeinschaft derer, die sich für die Zukunft unserer schönen Oberlausitz stark machen, immer größer wird“, sagt der 60-Jährige. (SZ/jl)

