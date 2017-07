Igelhelfer senden SOS Die ehrenamtlichen Helfer suchen dringend Unterstützer, die in der Auffangstation mit anpacken.

© Symbolfoto/A. Müller

In diesem Jahr gab es noch nicht einen igelfreien Tag, schreiben die Freiwilligen der Radebeuler Igelhilfe auf ihrer Facebookseite. Kein Tag also, an dem nicht ein verletzter oder kranker Igel in die Auffangstation gebracht wurde. Doch dort herrscht jetzt personeller Notstand. Die ehrenamtlichen Helfer suchen dringend Unterstützer, die in der Auffangstation mit anpacken. Ansonsten könnte vorerst kein Stachler mehr aufgenommen werden, so der Hilferuf.

„Durchschnittlich sind im Intensivbereich zehn bis 15 kranke und verletzte Igel sowie im Außengehege 25 bis 30 Rehapatienten. Dabei hat die Saison noch nicht einmal begonnen“, steht auf der Facebookseite. Inzwischen haben sich schon etliche Leute gemeldet, die helfen wollen. Gesucht werden auch noch Freiwillige, die eine Pflegestation bei sich zu Hause einrichten und bereit sind, einen kranken Igel aufzupäppeln. (SZ/nis)

